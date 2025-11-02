Tras 20 días internada dieron de alta a Catalina, la nena herida por la explosión de un experimento escolar

Estuvo 20 días en el Hospital Garrahan. Deberá continuar con tratamiento ambulatorio. Se trata de la nena herida por un fallido experimento escolar en la ciudad de Pergamino.

Dieron de alta a Catalina, la nena de 10 años que sufrió graves heridas tras la explosión de un experimento en una escuela de Pergamino.

La menor estaba internada en el Hospital Garrahan desde el 9 de octubre, cuando ocurrió el dramático accidente en medio de una feria de ciencias.

Si bien la nena recibió el alta médica, aunque deberá continuar su tratamiento de forma ambulatoria en la Ciudad de Buenos Aires.

“Después de 20 días, así de contentos nos fuimos”, escribió su papá, Javier Maglio, en sus redes sociales junto a una foto en la que aparece toda la familia unida y feliz por la noticia.

El trágico incidente

El grave hecho ocurrió en el Instituto Comercial Rancagua durante una feria de ciencias donde se realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán. El ensayo, que se desarrollaba ante la expectativa de alumnos, docentes y familiares, explotó de manera descontrolada.

Según se pudo saber, la explosión lanzó una esquirla de metal que impactó en la cabeza de la niña, atravesándole el cráneo y alojándose en el cerebro, además de provocarle quemaduras profundas en el rostro. Catalina había asistido a la feria como espectadora junto a familiares cuando la onda expansiva y los fragmentos la alcanzaron de lleno.

El incidente, que fue grabado por celulares, dejó un saldo de 17 heridos, incluyendo a una maestra que perdió un ojo. Por la gravedad de sus heridas, Catalina fue rápidamente trasladada al Hospital Garrahan, donde permaneció varios días conectada a un respirador artificial.

Los videos que muestran el desastre y el drama de los heridos

La secuencia quedó registrada por los celulares de los testigos. En las imágenes se ve cómo, durante la demostración, el experimento detona violentamente y lanza fragmentos y esquirlas hacia el público. El hecho fue tan fuerte que desató gritos, corridas y escenas de desesperación.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, contó una madre al diario La Opinión.