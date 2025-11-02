Milei nombró a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El exvicejefe de Gobierno porteño y dirigente del PRO se suma al Gabinete nacional. Reemplaza a Lisandro Catalán, quien presentó su dimisión.

Hoy 18:52

El diputado Diego Santilli, recientemente ganador de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, fue designado esta tarde como nuevo ministro del Interior, en reemplazo del renunciado Lisandro Catalán, y por decisión del presidente Javier Milei. La jugada termina con los rumores que asignaban ese puesto al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo ingreso formal al Gobierno quedó ahora entre paréntesis.

El anuncio oficial fue hecho por el propio Presidente, quien puso de ese modo fin a varios días de rumores que daban a Caputo-integrante del triángulo de hierro pero distanciado de Karina Milei-como nuevo ministro, con poderes aumentados en áreas como obras públicas y transporte, hoy bajo la órbita del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro.VLLC!”, escribió el Presidente en su cuenta de la red social X, minutos antes de que la comunicación oficialista lo expandiera en las redes sociales.

Con origen político en el menemismo y largos años como funcionario del macrismo en la ciudad, Santilli fue uno de los grandes ganadores de las elecciones, con un sorpresivo triunfo a la cabeza de la lista de diputados bonaerenses, contra Fuerza Patria en su principal bastión. De buen vínculo con Karina Milei, pero también con Las Fuerzas del Cielo, que celebró su triunfo en las redes sociales, su nombre comenzó a sonar como eventual candidato a gobernador bonaerense en 2027.

Si bien nunca se expresó de modo público en relación al Ministerio del Interior, cerca de Caputo hicieron trascender, antes y después de las elecciones, que el asesor monotributista tendría un cargo central en el gabinete post-elecciones. De hecho, las recientes renuncias de Gerardo Werthein a la Cancillería y de Guillermo Francos a la jefatura de gabinete tuvieron directa relación con el creciente poder que ostentaba el asesor, respaldado de modo directo por el Presidente. Con Manuel Adorni confirmado como jefe de gabinete (asumirá este miércoles), creció la posibilidad de que Caputo sumara más áreas a su cargo, y sostener su autonomía sin depender del aún portavoz, que responde sin retaceos a Karina Milei.

Algo cambió este domingo, cuando trascendió que Milei encabezó una reunión con sus colaboradores de confianza, reunión de la que salió la designación de Santilli como nuevo integrante del gabinete nacional.

“Santiago quedó en el mejor de los mundos. Mantiene su poder y sigue sin firmar”, comentó un miembro del universo libertario que dialoga con en el multifacético asesor, que entre sus áreas de influencia retiene YPF, la Anses, Arca, los ministerios de Salud y Justicia, y la SIDE. Justamente Francos se había enfrentado de modo directo con Caputo, al sugerir que debía “asumir responsabilidades” en la gestión, con un cargo ejecutivo en el oficialismo. La falta de respuesta del Presidente a sus quejas sobre el rol de Caputo, que consideraba irregular, terminó con su salida del Gobierno.

En relación con la secretaría que nuclea a los espías, circuló el rumor del desembarco allí del diputado Cristian Ritondo, que aún encabeza el bloque de diputados macristas en la Cámara baja, pero que en los últimos tiempos-junto a Santilli-escenificó un notable acercamiento al oficialismo.