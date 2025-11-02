Mauricio Macri: “Santilli podrá articular con los gobernadores las reformas"

El líder del PRO elogió la incorporación del diputado al gabinete de Milei, tras su reciente victoria electoral en la provincia de Buenos Aires.

Hoy 21:11

Mauricio Macri felicitó a Diego Santilli por asumir como ministro del Interior. “Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno”, escribió en X.

”Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina, que todos queremos que salga bien", agregó Macri en su comunicado.

El presidente del PRO se expresó a favor de la decisión del Gobierno luego de criticar a Javier Milei en redes sociales por aceptar la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete. Según él, elegir a Manuel Adorni como el nuevo ministro coordinador “no parece ser una buena noticia”. El expresidente sostuvo que es un reemplazo “sin experiencia”.

Publicación

Luego de la felicitación de Macri a Santilli, el PRO también emitió un comunicado desde su perfil oficial. “Su incorporación es una gran noticia para el país y es una oportunidad para fortalecer la gestión y el diálogo con las provincias”, comenzó el texto.

Además, remarcó la experiencia del dirigente del PRO y su compromiso como “fundamentales para avanzar en las reformas que la Argentina necesita.

Santilli jurará como ministro del Interior este lunes, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. También tendrá su primera reunión de Gabinete, a las 9.30, donde se encontrará con los demás ministros y con Manuel Adorni como flamante ministro coordinador.