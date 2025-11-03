La Municipalidad realizó un taller de vacunación de ingreso escolar

Durante la jornada, los profesionales explicaron a los padres y tutores qué vacunas correspondían a cada edad y qué enfermedades previenen, promoviendo la responsabilidad compartida en el cuidado de la salud infantil.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante un taller de vacunación de ingreso escolar en el Jardín de Infantes Provincial N° 808 del barrio Paraíso, destinado a niños y niñas de 5 y 6 años.

La actividad fue desarrollada por el equipo del CAMM N° 2 del barrio San Fernando, y tuvo como objetivo informar a las familias sobre la importancia de completar el calendario nacional de vacunación antes del ingreso a la escuela primaria.

Durante la jornada, los profesionales explicaron a los padres y tutores qué vacunas correspondían a cada edad y qué enfermedades previenen, promoviendo la responsabilidad compartida en el cuidado de la salud infantil. Además, se realizaron controles de peso y talla, garantizando un abordaje integral de la salud de los niños.

En este sentido el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Vacunar a tiempo y brindar información clara a las familias es una forma de garantizar derechos y prevenir enfermedades. Cada control es una oportunidad para cuidar a nuestros niños desde la primera infancia”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de Estado impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven la prevención, la promoción de la salud y el trabajo articulado con las instituciones educativas de la ciudad.