La histórica racha negativa que alcanzó River tras la derrota frente a Gimnasia en el Monumental

El Millonario volvió a sufrir un traspié que no solo complica sus chances de clasificar a la Copa Libertadores, sino que también iguala un registro negativo en su historia.

Hoy 14:48

River Plate atraviesa un momento crítico tras la derrota 1-0 ante Gimnasia de La Plata en el Monumental, resultado que no solo complica sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores, sino que también iguala una racha negativa histórica que no se veía desde hace 99 años.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo acumula cuatro derrotas consecutivas como local entre todas las competencias. La seguidilla comenzó con la caída ante Palmeiras por la Copa Libertadores, y continuó en el Torneo Clausura frente a Deportivo Riestra, Sarmiento y Gimnasia.

Se trata de un registro inédito en la era profesional del club, ya que la última vez que River perdió cuatro partidos seguidos en casa fue en 1926, cuando cayó ante San Lorenzo, Racing, Sportivo Palermo y Sportivo Buenos Aires en el antiguo estadio de Alvear y Tagle.

Esta racha negativa se suma a un 2025 lleno de altibajos para el Millonario, que ahora ve peligrar su clasificación a las copas internacionales. A modo de antecedente, la peor marca histórica como local se remonta a 1905-1906, cuando el club encadenó siete derrotas consecutivas, hace casi 120 años.

El último triunfo de River en el Monumental fue el 31 de agosto, cuando venció 2-0 a San Martín de San Juan con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas. Desde entonces, no volvió a festejar en casa.

El Superclásico, una prueba clave

La Liga Profesional confirmó que el Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 en La Bombonera.

River llega golpeado, pero con buenos recuerdos recientes ante Boca: ganó los últimos dos duelos en la Bombonera, por 2-0 en 2023 (goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz) y 1-0 en 2024 (tanto de Manuel Lanzini). Además, se impuso 2-1 en el Monumental en el cruce de este año, con goles de Sebastián Driussi y Franco Mastantuono, mientras que Miguel Merentiel había marcado el empate transitorio para el Xeneize.