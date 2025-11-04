“Vamos a matar a este gato”: un hombre obligó a su hijo de 4 años a disparar a un vecino y está prófugo

Ocurrió en Merlo, el agresor colocó un arma en las manos del nene de 4 años y gatilló. La víctima recibió un balazo en el rostro y lucha por su vida; el sospechoso permanece prófugo.

Hoy 08:43

Un caso estremecedor tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, donde un hombre identificado como Alex “Pipi” Funes usó a su hijo de apenas cuatro años para dispararle a un vecino. La víctima quedó al borde de la muerte.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Aguaribay, a metros del cruce con Luis María Campos. Allí se encontraba Funes reunido con otros dos hombres hasta que, en un momento de la noche y en aparente estado de ebriedad, protagonizó el brutal ataque y se escapó.

Según detallaron fuentes cercanas a la causa al portal Primer Plano, Funes estaba tomando bebidas alcohólicas junto a dos vecinos. Uno de ellos era Nahuel Alexis Míguez, quien terminó siendo víctima de la agresión.

De acuerdo con el relato de un testigo directo, el acusado sacó un arma de fuego de entre sus pertenencias y, delante de todos, le dijo a su hijo: “Vamos a matar a este gato”. Acto seguido, tiró la corredera de la pistola, se la pasó al nene y le ordenó que apunte y dispare.

Mientras el pánico se apoderaba de los presentes y como el chico no respondió, Funes, que no había soltado el arma, mantuvo la mano de su hijo sobre ella y gatilló él mismo contra Míguez. El tiro le impactó en la cara.

El balazo entró por el pómulo, recorrió el cuello, perforó un pulmón y quedó alojado en el pecho de Míguez.

Su amigo llamó desesperado al 911 y una ambulancia lo trasladó de urgencia al hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde permanece internado en terapia intensiva.

El último parte médico indicó que su estado es “muy grave”.

Desde el momento del ataque, Funes se dio a la fuga y es intensamente buscado por la policía. El fiscal Mario Ferrario, de la UFI N° 3 de Morón, ordenó su detención, que fue convalidada por el juez Ricardo Fraga, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2.

El agresor enfrenta cargos por homicidio agravado por la participación de un menor en grado de tentativa y portación ilegal de arma de fuego.