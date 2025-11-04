El tremendo elogio de un jugador de Boca al Changuito Zeballos: "Es un animal"

El compañero del delantero en el Xeneize reconoció la actuación del santiagueño tras la victoria ante Estudiantes en La Plata.

Hoy 10:14

Exequiel Zeballos atraviesa su mejor momento desde que volvió a vestir la camiseta de Boca Juniors. El santiagueño fue una de las grandes figuras en el triunfo frente a Estudiantes en La Plata, donde marcó el gol del 1-0 y confirmó su levantada futbolística. Pese a fallar un penal en la primera etapa, el “Changuito” se repuso y terminó siendo decisivo para que el Xeneize se mantenga como líder de la Zona A del Torneo Clausura y segundo en la tabla anual, cuatro puntos por encima de River.

En los pasillos del estadio UNO, tras el pitazo final, el defensor Ayrton Costa no escatimó elogios hacia su compañero. “Tenemos un buen equipo, y esta individualidad que es un animal. Hay que confiar en él”, declaró el ex Independiente en diálogo con El Canal de Boca.

Zeballos, con humildad, prefirió destacar la fortaleza colectiva del plantel dirigido por Diego Martínez: “Es el equipo, lo digo siempre. Los chicos no solamente a mí me dan confianza, sino a todos. Que el grupo esté unido es lo mejor de todo”, afirmó el atacante de 22 años, quien se ha convertido en una pieza clave del ataque azul y oro.

El Changuito comenzó a recuperar protagonismo hace tres fechas, cuando ingresó ante Belgrano y revolucionó el partido: marcó el descuento y fue el jugador más desequilibrante, aunque Boca terminó cayendo 2-1. Una semana más tarde, frente a Barracas Central, volvió a brillar: entró en el entretiempo y participó directamente en los goles de Milton Giménez y Miguel Merentiel, sellando un triunfo clave para el equipo.

Su rendimiento le valió la titularidad frente a Estudiantes, y no la desaprovechó. Aunque erró un penal sobre el cierre del primer tiempo, se recuperó con carácter y abrió el marcador a los cuatro minutos del complemento. Tras el encuentro, Zeballos también destacó el rol de Leandro Paredes en su crecimiento: “Me dio mucha confianza, siempre me apoya y me da mucho cariño, que era lo que necesitaba. Gracias a él”.

Con la mira puesta en el Superclásico

Con la confianza por las nubes, Zeballos ya palpita el Superclásico que se jugará el próximo domingo a las 16.30 en La Bombonera, ante un River que llega golpeado. “Ahora se viene una semana hermosa de Superclásico. ¡Vamos a ganar! Vamos a dar lo mejor”, aseguró con una sonrisa el santiagueño, convertido hoy en una de las grandes esperanzas del Xeneize para seguir en lo más alto del fútbol argentino.