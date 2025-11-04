Trump amenazó con cortar fondos a Nueva York si gana Mamdani

El mandatario estadounidense advirtió que podría suspender parte del financiamiento federal a Nueva York si el candidato demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones locales.
Nueva York lleva adelante este martes 4 de noviembre las elecciones para alcalde en medio de un clima político tenso y cargado de expectativas. En la previa a la jornada electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó un fuerte mensaje sobre el futuro de la ciudad en caso de que el candidato demócrata, Zohran Mamdani, se consagre como vencedor: "Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo indispensable".
Mamdani, actual asambleísta estatal y referente de los Socialistas Democráticos de América (DSA por sus siglas en inglés), representa el avance de una generación que propone un Estado más presente en temas sociales y se perfila como el ganador de la jornada. Por el lado del Partido Repuiblicano se presenta Curtis Sliwa, mientras que Trump respaldó a un tercer candidato, el exgobernador Andrew Cuomo.
Como es costumbre, el mandatario norteamericano dejó una definición política a través de su cuenta oficial en Truth Social: "Como comunista, esta otrora gran ciudad no tiene ninguna posibilidad de éxito, ¡ni siquiera de sobrevivir! Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar, y no quiero, como presidente, seguir malgastando dinero", detalló.
Sobre Mamdami, ahondó: "Es mi obligación gobernar la nación, y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si Mamdani gana. Sus principios han sido puestos a prueba durante más de mil años, y jamás han tenido éxito".
En este escenario, el presidente de EEUU mostró preferencia por un "demócrata con un historial de éxitos" - como el mencionado Cuomo - antes que "un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso absoluto". Así, concluyó que "votar por Curtis Sliwa (¡que luce mucho mejor sin la boina!) es votar por Mamdani" y llamó activamente a votar por el exgobernador: "Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz, ¡Mamdani no!".