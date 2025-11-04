Mujeres del barrio 25 de Mayo participaron de una charla sobre ITS

Durante el encuentro se promovió el diálogo abierto entre profesionales y pacientes, reforzando la idea de que la prevención y el control periódico son herramientas fundamentales para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.

En el marco de las acciones de promoción y prevención de la salud, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló una charla informativa en el CAMM N°4 del barrio 25 de Mayo, destinada a pacientes del centro de salud.

La actividad estuvo a cargo de la obstetra Andrea Allub, quien brindó información sobre la importancia de realizar controles médicos periódicos, haciendo especial hincapié en la detección temprana del cáncer de mama, la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y otras temáticas relacionadas con la salud integral de la mujer.

Durante el encuentro se promovió el diálogo abierto entre profesionales y pacientes, reforzando la idea de que la prevención y el control periódico son herramientas fundamentales para cuidar la salud y mejorar la calidad de vida.

Al respecto, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “La educación sanitaria y el acompañamiento permanente son pilares de nuestro trabajo. Estos espacios permiten generar conciencia y acercar información confiable a las mujeres de cada barrio”.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas de Estado impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la prevención, la promoción de la salud y la atención integral de los vecinos y vecinas bandeños.