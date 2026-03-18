Tras el bombardeo a su mayor yacimiento de gas, Irán lanzó una amenaza mundial: “Consecuencias incontrolables”

Un ataque de Israel y Estados Unidos destruyó instalaciones de una pieza clave para el suministro energético en el Golfo Pérsico. “Rige la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación”, advirtió el presidente del Parlamento iraní.

Hoy 19:53

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, advirtió este miércoles que los ataques contra infraestructuras energéticas del país persa pueden tener “consecuencias incontrolables”, después de que el gigantesco yacimiento de gas South Pars–North Dome fuera alcanzado durante la guerra que enfrenta a la república islámica con Estados Unidos e Israel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría abarcar al mundo entero”, escribió el mandatario iraní en un mensaje publicado en la red social X.

El yacimiento South Pars–North Dome, compartido entre Irán y Qatar, es considerado la mayor reserva de gas natural conocida del planeta y una pieza clave para el suministro energético regional y global. Los recientes ataques contra estas instalaciones incrementaron las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el mercado internacional de energía.

En paralelo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que la ofensiva contra las instalaciones energéticas nacionales marca una nueva fase en el conflicto regional.

“Ante los bombardeos contra las instalaciones energéticas, rige la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación”, escribió también en X, en referencia a posibles represalias por parte de Teherán.

Analistas temen que el conflicto derive en una crisis energética global si los combates continúan extendiéndose por la región.