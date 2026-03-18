Amplían el procesamiento por contrabando contra la santiagueña Valentina Olguín y endurecen el embargo millonario

La Justicia federal de Tucumán le imputó nuevos hechos por usar el CUIT de gobernadores para importar ropa del exterior. Ya son 15 las maniobras investigadas.

Hoy 10:04

El Juzgado Federal N° 2 de Tucumán amplió el procesamiento contra la influencer santiagueña Valentina Olguín, acusada de utilizar datos fiscales de gobernadores para realizar importaciones de ropa desde el exterior.

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La medida, dispuesta por el juez Guillermo Díaz Martínez, la alcanza por unos 15 hechos bajo la figura de contrabando por simulación, aunque sin prisión preventiva. La joven ya había sido procesada en 2025 por usar el CUIT del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, pero ahora se sumaron otros casos.

Según la investigación, también utilizó los datos de Sergio Raúl Ziliotto, Axel Kicillof y Rogelio Frigerio para concretar compras en el exterior y recibir paquetes en su domicilio.

El fiscal federal Agustín Chit sostuvo que Olguín “simuló operaciones ante el servicio aduanero” para evitar los límites del régimen de importación por courier y así obtener un beneficio económico.

Durante la pesquisa se analizaron comunicaciones, dispositivos electrónicos y datos de antenas telefónicas que coinciden con la recepción de envíos en su vivienda, en el barrio porteño de Núñez. Además, se rastrearon compras realizadas a través de la empresa FedEx.

Por la gravedad y reiteración de las maniobras, la Justicia también amplió el embargo sobre sus bienes hasta cubrir $15 millones. El delito que se le imputa contempla penas de entre 2 y 8 años de prisión.

La causa se inició tras la denuncia de Jaldo, quien advirtió que su CUIT había sido utilizado sin autorización para compras en el exterior. La defensa de la influencer fue rechazada por el juzgado, que descartó que se tratara de una “búsqueda al azar” de datos en internet.