Fito Páez y Sofía Gala, en pareja: aseguran que pronto oficializarán su relación con un anuncio especial

El periodista Juan Etchegoyen reveló que el músico y la actriz ya estarían juntos y que harían público el vínculo en los próximos días.

Hoy 17:21

El vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione habría dado un giro significativo en las últimas semanas. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen, ambos dejaron atrás la amistad para iniciar una relación sentimental que crece con fuerza, aunque por el momento se mantiene en el ámbito privado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La información fue difundida en su ciclo digital Mitre Live, donde el conductor aseguró que el acercamiento entre el músico y la actriz no es nuevo, pero sí habría evolucionado recientemente hacia un vínculo formal. “Me dicen que ya no están como amigos, sino como pareja”, afirmó, al tiempo que explicó que distintas versiones coincidentes terminaron por confirmar la noticia.

De acuerdo a su relato, el cambio en la relación se habría dado de manera progresiva. Lo que comenzó como una sólida amistad fue transformándose con el tiempo en algo más profundo, un proceso que —según indicó— también ya es conocido por el círculo íntimo de ambos artistas.

Fito Páez y Sofía Gala

Etchegoyen sostuvo además que el romance avanza rápidamente y que el entorno cercano acompaña este nuevo presente. En ese sentido, deslizó que la pareja podría oficializar su relación en breve, con un anuncio que promete generar gran repercusión. “Se viene la noticia del año”, aseguró.

Mientras tanto, el cantante y la actriz continúan compartiendo momentos en privado, lo que refuerza la versión de un vínculo consolidado. “Van a todos lados juntos porque se están redescubriendo en esta nueva etapa”, concluyó el periodista.