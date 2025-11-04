Colapinto palpitó el GP de Brasil y adelantó cuál es el objetivo que se propuso con Alpine

El piloto argentino se ilusionó con el apoyo de la hinchada y apuntó a un fin de semana cargado de acción por el formato Sprint de la fecha.

Hoy 15:19

Franco Colapinto ya palpita lo que será su regreso al Gran Premio de Brasil y no ocultó su entusiasmo por volver a competir en Sudamérica. El piloto argentino, que el año pasado vivió su primera experiencia en el circuito de Interlagos como parte de Williams, afrontará este fin de semana una nueva presentación con Alpine, equipo con el que busca cerrar el año de la mejor manera.

El regreso al continente y el apoyo de los hinchas argentinos

“Siempre es genial volver a Sudamérica. Tras haber vivido este evento por primera vez el año pasado, tengo muchas ganas de volver a la pista frente a todos los hinchas, especialmente con tantos argentinos apoyándome”, expresó Colapinto en declaraciones difundidas por la escudería francesa.

El joven piloto, de 21 años, subrayó la conexión especial que siente con el público y el valor emocional de competir en territorio sudamericano: “Tuve sentimientos encontrados en la carrera del año pasado en Brasil, pero el circuito de Interlagos es especial para pilotar, ya que tiene mucha historia y un aura única”.

En la antesala del fin de semana, Colapinto analizó el desafío que representa el trazado brasileño y anticipó una competencia abierta: “El año pasado vimos que en esta carrera puede pasar cualquier cosa, así que intentaremos estar preparados y aprovechar cualquier oportunidad, sobre todo porque es un fin de semana de Sprint, con aún más potencial de acción”.

El formato, que incluye clasificación y carrera corta el sábado, ofrece una doble chance de sumar puntos, algo que el piloto argentino buscará capitalizar junto al equipo Alpine, que apunta a terminar la temporada con una mejora en el rendimiento.

Un año difícil, pero con la vista en el futuro

El bonaerense reconoció que el 2025 no fue sencillo, aunque se mostró optimista de cara a lo que viene: “No ha sido la temporada más fácil para nosotros, pero mantenemos la cabeza en alto y estamos concentrados en hacer el mejor trabajo posible este fin de semana”.

Con el impulso de correr ante su gente y la posibilidad concreta de ser confirmado como piloto titular de Alpine para 2026, Colapinto afrontará en Interlagos una fecha especial. Su segunda presentación en Brasil no solo lo ilusiona por lo deportivo, sino también porque podría estar acompañada de la noticia más esperada sobre su futuro en la Fórmula 1.