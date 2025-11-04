Ingresar
Presentaron el segundo concurso de Cortometrajes Mostra Historias

Dicho certamen tiene el objetivo de promover la producción audiovisual local y destacar la diversidad y riqueza cultural de la provincia.

Hoy 19:51

Con el auspicio y acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital, el colectivo de mujeres y disidencias "La Mostra Visual” llevará a cabo el 2° Concurso de Cortometrajes "Mostra Historias".

El certamen procura promover la producción audiovisual local y destacar la diversidad y riqueza cultural de la provincia, en pos de generar una identidad audiovisual santiagueña. La presentación estuvo a cargo del director de Cultura, Francisco Avendaño, y de las realizadoras audiovisuales Anabelle Nassif y Ariana Irastorza.

Podrán participar de la convocatoria, santiagueñas y santiagueños a partir de los 14 años o ciudadanos con residencia comprobable de 2 años en la provincia. Será condición que el 70% de los integrantes del equipo de realización sean residentes en Santiago del Estero.

Los cortometrajes podrán ser de las categorías Ficción, Animación y Vídeo Arte y serán recepcionados hasta el día 04 de diciembre de 2025 a través de un formulario de inscripción disponible en las redes sociales del área de cultura del municipio y del colectivo “La Mostra Visual”. En todos los casos se tendrá en cuenta técnica, valoración de la creatividad en la realización, anclaje en lo local y el cupo de género.

El concurso otorgará premios de $500.000, $250.000 y $150.000 al primer, segundo y tercer puesto, respectivamente; además de establecer un premio de $300.000 para la categoría “Mejor Animación” y de $100.000 para el “Premio del Público”. Se prevé además la entrega de reconocimientos y distinciones para incentivar el trabajo y la profesionalización del segmento cultural.

Los interesados podrán consultar las bases y condiciones del concurso en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital o en las redes sociales del área de cultura del municipio y del colectivo “La Mostra Visual”.

