Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 NOV 2025 | 22º
X
Locales

El tiempo para este miércoles 5 de noviembre en Santiago del Estero: nublado, inestable y con 28ºC de máxima

Se anuncia una jornada húmeda, con posibles chaparrones matutinos y vientos de direcciones variables.

Hoy 06:29

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones y vientos moderados del sector este.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves se presentará con cielo cubierto, ráfagas de vientos del sector noreste y una temperatura máxima que tocaría los 25ºC. Además se anuncian posibles tormentas aisladas hacia la noche.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

TEMAS Servicio Meteorológico Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Aprehendieron a un joven acusado de robar una motoguadaña en La Aguada
  2. 2. Tragedia: un avión de carga se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional de Kentucky
  3. 3. Bizarrap anunció la nueva Music Session con Daddy Yankee: cuándo se estrena
  4. 4. El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles: cuáles son los requisitos
  5. 5. "Los últimos cambios en el gabinete son un refuerzo del poder de los hermanos Milei"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT