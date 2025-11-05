El tiempo para este miércoles 5 de noviembre en Santiago del Estero: nublado, inestable y con 28ºC de máxima

Se anuncia una jornada húmeda, con posibles chaparrones matutinos y vientos de direcciones variables.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones y vientos moderados del sector este.
Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 28ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el jueves se presentará con cielo cubierto, ráfagas de vientos del sector noreste y una temperatura máxima que tocaría los 25ºC. Además se anuncian posibles tormentas aisladas hacia la noche.
