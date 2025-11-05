Revés para Donald Trump: el demócrata Zohran Mamdani se impuso en la elección y será alcalde de Nueva York

Con más del 90% de los votos escrutados, el legislador de 34 años obtenía el 50,4%, seguido por Cuomo (41,6%) y Sliwa (7,1%). Los republicanos también sufrieron una derrota en Virginia y Nueva Jersey.

Los votantes de la ciudad de Nueva York eligieron a Zohran Mamdani como alcalde este martes, tras un vertiginoso ascenso del legislador estatal de 34 años. Con más del 90% de los votos escrutados, el legislador de 34 años obtenía el 50,4%, seguido por Cuomo (41,6%) y Sliwa (7,1%).

En una victoria para el ala progresista del Partido Demócrata, Mamdani derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Ahora, Mamdani debe navegar las interminables demandas de la ciudad más grande de Estados Unidos y cumplir con promesas de campaña ambiciosas.

Con la victoria, el socialista demócrata se grabará un lugar en la historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero nacido en África. También se convertirá en el alcalde más joven de la ciudad en más de un siglo cuando asuma el cargo el 1 de enero.

El ascenso de Mamdani da credibilidad a los demócratas que han instado al partido a apoyar candidatos más progresistas y de izquierda en lugar de cerrar filas con centristas con la esperanza de recuperar a los votantes indecisos que han abandonado el partido.

Mamdani ya ha enfrentado señalamientos de los republicanos, incluido el presidente Donald Trump, quienes lo han calificado de amenaza y dicen que es el rostro de lo que llaman un Partido Demócrata más radical.

Tras el triunfo electoral, Mamdani comenzó su discurso con una cita a Eugene V. Debs, el candidato presidencial socialista de comienzos del siglo XX, quien dijo: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”.

“Gracias a la próxima generación de neoyorquinos que se negaron a aceptar que la promesa de un futuro mejor era una reliquia del pasado”, dijo Mamdani. Y destacó el voto joven, un factor de peso a la hora de explicar su victoria.

“Donald Trump, ya que sé que me estás viendo... tengo cuatro palabras para vos: ¡sube el volumen!”, desafió. El público explotó con esa frase de Mamdani.

El joven dirigente también dijo que la victoria en Nueva York muestra el camino para “derrotar” a Trump, y afirmó que la ciudad será una luz “en este momento de oscuridad política”.

“Podemos responder a la oligarquía y al autoritarismo con la fuerza que temen, no con la complacencia que ansían. Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”, señaló.