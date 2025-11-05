Rachel Zegler reflexionó sobre su experiencia en "Blancanieves" y defendió otra vez la película

a actriz estadounidense compartió su visión sobre el rodaje y la recepción de la versión en acción real del clásico de Disney, que enfrentó duras críticas y una baja recaudación.

La película ‘Blancanieves’ (2024), protagonizada por Rachel Zegler, se convirtió en uno de los proyectos menos exitosos de Disney en los últimos años, tanto en taquilla como en valoración crítica. Con una recaudación de 86 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, frente a un presupuesto superior a 270 millones, la producción obtuvo un 39% en Rotten Tomatoes y 1.6/10 en IMDb.

En una entrevista reciente con Glamour, Zegler expresó su aprecio por el proyecto: “Me encanta esa película. La he visto varias veces y fue la más vista en streaming en Disney+, así que sé que tiene su reconocimiento. Lo que más aprendí de todo esto es disfrutar de los momentos en los que todo sale bien y entender que también es posible cuando no lo es tanto”.

La actriz, que ha sido objeto de debate por sus declaraciones sobre el papel de las mujeres en los clásicos de Hollywood, reafirmó que valora la experiencia profesional que le dejó el rodaje: “Lo más hermoso de esta experiencia, más allá de las increíbles personas que conocí y del trabajo que hicimos, es que nunca imaginé ser parte de algo tan celebrado, porque me habían enseñado a creer que no sería capaz”.

Según un artículo de Variety, parte de la controversia en torno a la actriz surgió tras comentarios que realizó en redes sociales, entre ellos una publicación en la que expresó su apoyo a la liberación de Palestina, lo que generó incomodidad dentro del estudio. Posteriormente, Disney habría designado a un asesor especializado en redes sociales para supervisar sus publicaciones antes del estreno del filme.

Aun así, Zegler mantuvo su postura pública, mientras el debate sobre las causas del fracaso de Blancanieves continúa: desde el uso de efectos digitales, hasta los retrasos en la producción y el posible agotamiento del formato de remakes en acción real.

La actriz concluyó que su paso por el proyecto fue una etapa de aprendizaje personal y profesional, y destacó que, pese a la controversia, sigue valorando haber formado parte de una de las producciones más ambiciosas de Disney.