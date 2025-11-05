El Gobierno confirmó sesiones extraordinarias en el Congreso del 10 al 31 de diciembre

La Casa Rosada buscará aprovechar el recambio legislativo para avanzar con reformas en las leyes laboral, tributaria y penal antes de fin de año.

Hoy 13:44

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del 10 al 31 de diciembre y no descarta una ampliación hasta enero. El Ejecutivo asegura que buscará aprovechar el recambio legislativo para impulsar el proyecto del Presupuesto 2026 como principal prioridad.

En la Casa Rosada sostienen que apuntarán a sancionar en segunda instancia las reformas laboral y tributaria y luego la reforma del Código Penal, que anunció Javier Milei en un acto de campaña. Estudian también sumar el proyecto que promueve el uso de “dólares del colchón”.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, estuvo este martes en Balcarce 50 y se reunió con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal. Es el funcionario encargado de defender el borrador presupuestario en el Congreso y de habilitar cambios en las asignaciones. El oficialismo está dispuesto a negociar ampliaciones con los gobernadores aliados.

El jefe de Estado mantuvo hoy además un encuentro con más de 100 legisladores de La Libertad Avanza en el salón Héroes de Malvinas, un mes antes de la convocatoria a extraordinarias. Se trata de la misma instancia en la que la mesa chica de Nación formalizará los cambios en el gabinete, una vez que Patricia Bullrich y Luis Petri dejen sus cargos en Seguridad y Defensa.

En el Gobierno reconocen que están dispuestos a negociar los detalles del plan de obra pública que desarrolla el Ministerio de Economía para el 2026 junto con el incremento de partidas en el borrador presupuestario. Lo mismo aplica para la cancelación de deuda con las provincias, que está negociando el ministro de Economía, Luis Caputo.

El Ejecutivo descarta por el momento realizar una concesión ante los mandatarios dialoguistas sobre el esquema de repartición de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Los encargados de negociar son el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.