Clima en Santiago del Estero: pronostican máxima de 30° y posibles tormentas aisladas este jueves 12 de marzo

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 12 de marzo se presentará con temperaturas cálidas y elevada humedad en Santiago del Estero, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante la jornada.

Hoy 01:28

De acuerdo con los datos publicados por el organismo meteorológico, la temperatura mínima será de 20 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 30°C en horas de la tarde.

Alta humedad y probabilidad de lluvias

Aunque el alerta por tormentas fuertes ya fue levantado, el pronóstico indica que el porcentaje de humedad rondará el 95%, lo que podría generar inestabilidad atmosférica y precipitaciones aisladas en distintos momentos del día.

En este contexto, no se descartan chaparrones breves o tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

Cómo seguirá el tiempo

El ambiente se mantendrá templado a cálido y muy húmedo, una combinación típica de la temporada en la región que suele favorecer la formación de lluvias de manera localizada.

Desde el SMN recomiendan a la población seguir las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo a lo largo de la jornada.