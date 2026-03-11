Carmiña fue expulsada de Gran Hermano por expresiones racistas dentro de la casa

La periodista paraguaya abandonó el reality por la puerta giratoria tras la polémica por sus comentarios discriminatorios contra su compañera Jenny Mavinga. Antes de irse pidió disculpas públicamente.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a quedar envuelta en una fuerte polémica luego de que la participante Carmiña Masi fuera expulsada del reality por expresiones racistas contra su compañera Jenny Mavinga, oriunda del Congo.

El episodio generó una ola de indignación en redes sociales y derivó en la decisión de la producción del programa de sacarla de la competencia por la puerta giratoria, una de las sanciones más severas dentro del formato.

Antes de abandonar la casa, la periodista paraguaya ofreció un breve descargo y pidió disculpas por sus dichos.

“Perdón. No debí decir eso, está mal. Perdón a los que se sintieron ofendidos, cuando lo dije me di cuenta en el momento y sabía que esto podía pasar. Son las reglas del juego”, expresó.

Los comentarios que desataron la polémica

La situación ocurrió durante una escena cotidiana dentro de la casa, cuando varios participantes compartían un momento distendido en el patio. En ese contexto, Jenny Mavinga bailaba frente a sus compañeros, mientras desde el interior de la casa Carmiña comenzó a realizar comentarios que rápidamente generaron rechazo.

Según las imágenes que luego se viralizaron en redes sociales, la participante lanzó frases discriminatorias que encendieron la polémica.

“Mírala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”, dijo en referencia a la participante africana.

Los comentarios continuaron con expresiones aún más fuertes.

“Parece que a la negra recién la compraron y viene a hacer un show”, agregó mientras observaba la escena.

En el mismo intercambio también mencionó a otros participantes con frases ofensivas, mientras algunos de los presentes reaccionaban con risas, lo que incrementó la indignación entre los seguidores del programa.

Uno de los momentos más criticados ocurrió cuando Carmiña lanzó otra frase que terminó de desatar la polémica.

“Manu, allá hay una esclava por si querés ver, la sacaron de la jaula recién”, dijo durante la conversación.

Repudio en redes y reacción de la familia

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), donde el nombre de Carmiña Masi se volvió tendencia. Miles de usuarios exigieron sanciones inmediatas por parte de la producción del programa.

Entre los mensajes más repetidos se leían expresiones como “Es expulsión directa”, “Esto no se puede permitir” y “El racismo no puede naturalizarse en televisión”.

La polémica también provocó una reacción desde el entorno de Jenny Mavinga. Desde la cuenta oficial de Instagram de la participante, administrada por su familia, difundieron un comunicado en el que repudiaron los dichos.

“Comparar a una persona africana con un ‘mono’ y sugerir que ‘parece que recién la acaban de comprar’ no es un chiste: es racismo”, señalaron.

Además, solicitaron medidas por parte del reality.

“Este tipo de expresiones deshumanizan, hieren y no pueden naturalizarse en un programa que ven millones de personas. El racismo no puede tener lugar en ningún espacio”, expresaron.

Por su parte, Damián, esposo de Mavinga, también habló públicamente sobre lo ocurrido y calificó el episodio como “desagradable”, aunque aseguró que la participante tiene un carácter fuerte.

“Tiene una historia muy fuerte, esto es un juego de niños para ella. No le va a afectar en su temple”, sostuvo.

Finalmente, tras la fuerte repercusión pública, Gran Hermano decidió expulsar a Carmiña Masi, marcando un límite frente a este tipo de conductas dentro del reality.