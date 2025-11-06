Margaret Qualley protagonizará el nuevo thriller gótico de Jeff Nichols, King Snake

La actriz de The Substance y Once Upon a Time in Hollywood encabeza el elenco de la próxima película del director Jeff Nichols, un inquietante thriller de terror gótico titulado King Snake.

Hoy 06:35

En esta historia, Qualley interpreta a una joven que, junto a su pareja, hereda una granja en la zona rural de Arkansas, donde se desatará un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal. La película promete combinar drama psicológico y elementos sobrenaturales, explorando cómo los desafíos del mundo real chocan con criaturas y mitos de otro mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El proyecto cuenta con el respaldo de Tri-State Pictures, Range Media Partners y FilmNation, esta última encargada de las ventas internacionales durante el American Film Market (AFM).

Margaret Qualley

Junto a Margaret Qualley, completan el elenco Michael Shannon y Drew Starkey. La producción, a cargo de Brian Kavanaugh-Jones y Sarah Green, comenzará a rodarse en 2026 con miras a su estreno en 2027.

Con King Snake, Margaret Qualley reafirma su versatilidad y creciente presencia en el cine independiente, consolidándose como una de las intérpretes más interesantes de su generación.