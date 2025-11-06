Conductores del Ejército Argentino se capacitan en EE.UU. para operar los nuevos vehículos blindados Stryker 8×8

La comisión realiza un curso intensivo de manejo y operación del VCBR Stryker en las instalaciones de General Dynamics. La llegada de las primeras unidades a la Argentina marcará un avance clave en la modernización de las Fuerzas Armadas.

Hoy 08:31

En el marco del proceso de modernización y fortalecimiento operativo del Ejército Argentino, una comisión de conductores se encuentra en Estados Unidos participando de un curso de manejo y operación del Vehículo de Combate Blindado a Rueda (VCBR) Stryker 8×8 M1126, dictado por instructores de la empresa General Dynamics, fabricante del sistema.

Durante la capacitación, los efectivos reciben instrucción teórica y práctica sobre seguridad, nomenclatura técnica, funcionamiento de los sistemas principales y operación del vehículo en distintos terrenos. Además, los participantes deben superar una etapa de certificación en simulador, considerada esencial para pasar a la conducción real.

Un punto destacado del entrenamiento es que los militares argentinos realizan las prácticas directamente sobre los vehículos adquiridos por el país, lo que les permite familiarizarse con la configuración específica seleccionada para las Fuerzas Armadas nacionales.

La incorporación de los Stryker 8×8, que llegarán al país en las próximas semanas, representa un salto cualitativo en movilidad, protección y versatilidad para el Ejército Argentino. Estas unidades reforzarán la capacidad de transporte, despliegue y respuesta operativa, tanto en misiones nacionales como internacionales.