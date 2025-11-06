Ingresar
Antes del comienzo del juicio por Cuadernos, Cristina disparó: "Es un escandaloso bodrio judicial"

"Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la opereta judicial", escribió la expresidenta en su cuenta de X.

Hoy 09:58

El mensaje de la expresidenta Cristina Kirchner en su cuenta de X antes del arranque del juicio por los cuadernos de las coimas: "Es un escandaloso bodrio judicial".

El mensaje completo de Cristina Kirchner antes del arranque del juicio por los cuadernos de las coimas.

Hoy comienza otro show judicial en Comodoro Py.  

Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la OPERETA JUDICIAL para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención.

Porque este circo, como los anteriores, no tiene calendario judicial: tiene calendario político. Mantuvieron la "operación cuadernos truchos" en   la heladera, siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y   ahora… arranca justo cuando se discute el futuro del trabajo y de las   jubilaciones, en lo que constituye una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste.

Así   es que llegamos a este escandaloso bodrio judicial de cuadernos  truchos  reescritos 1.500 veces y "arrepentidos" a los que más bien  habría que  llamar "extorsionados".

Y si no me creen a mí, pregúntenle al actual Ministro de Justicia del gobierno de Milei, Dr. Mariano Cúneo Libarona, cuando en 2018, como abogado defensor de uno de los empresarios   detenidos y extorsionados, dijo que su defendido "si no sale en  libertad  en breve lapso va a mentir y va a involucrar a alguno". En ese  momento  sostuvo: "Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar  gente. Si decís que sos inocente quedás preso". Textual.

No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar.

Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos… pero no van a detener la organización del peronismo y de todo el campo   nacional y popular, frente al saqueo que están perpetrando y que  piensan  profundizar para los próximos meses.

P/D: Mientras tanto…  

De   la mano de Caputo y el JP Morgan, avanza el segundo mega endeudamiento   de la Argentina por miles de millones de dólares que nunca nadie vió,  ni  verá; pero que hipoteca el presente y el futuro de varias   generaciones.

Eso sí… sin que ningún fiscal los acuse,   ni ningún juez los juzgue por el latrocinio… y con los argentinos   endeudados y viviendo cada vez peor: la plata no alcanza y trabajo no   hay.

TEMAS Cristina Fernández de Kirchner Cuadernos K

