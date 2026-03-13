En vivo: Franco Colapinto afronta la carrera Sprint y la clasificación del GP de China de la Fórmula 1

El piloto argentino largará 16° en la competencia corta tras superar la Q1 pero quedar eliminado en la Q2. La actividad continuará durante la madrugada con la clasificación para la carrera principal.

Hoy 22:45

Franco Colapinto completó la jornada inicial del Gran Premio de China en el Circuito Internacional de Shanghái y se prepara para disputar la carrera Sprint y la clasificación del fin de semana.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ A FRANCO COLAPINTO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2

El piloto argentino, a bordo del Alpine A526 del equipo Alpine F1 Team, superó el primer corte clasificatorio (Q1) pero no logró avanzar en la Q2, por lo que largará desde la 16ª posición en la carrera Sprint que se disputará en la medianoche argentina sobre un total de 19 vueltas.

Colapinto giró con neumáticos medios nuevos en ambas tandas clasificatorias y logró su mejor registro en la segunda parte de la sesión, marcando 1m34s327, tiempo que lo dejó en el puesto 16 de la grilla. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró meterse en el top 10 y terminó 7°, a 1s368 del más rápido.

La pole para la Sprint quedó en manos del británico George Russell, quien con su Mercedes-AMG Petronas Formula One Team marcó 1m31s520 y superó por 0s289 a su compañero Kimi Antonelli. Más atrás se ubicaron el campeón mundial Lando Norris con McLaren, seguido por Lewis Hamilton y Oscar Piastri.

En la única práctica del fin de semana, Colapinto había finalizado 15° tras completar 26 vueltas. Durante los primeros minutos protagonizó un trompo al bloquear en un frenaje, aunque pudo continuar sin daños importantes. Más tarde, cuando ingresaba a boxes en los minutos finales, su auto quedó momentáneamente detenido en el acceso al pit lane, inconveniente que luego fue revisado por los mecánicos antes de la clasificación.

Cronograma del GP de China (hora de Argentina)

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 00.00 a 01.00

00.00 a 01.00 Clasificación: 04.00 a 05.00

Domingo 15 de marzo

Carrera: 04.00

Toda la actividad de la Fórmula 1 podrá verse en Argentina en vivo por Fox Sports y mediante streaming en Disney+.