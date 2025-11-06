"El comunismo está más cerca": en un guiño a Trump, Milei criticó al alcalde electo de Nueva York

“Se pudo ver la magnitud del riesgo kuka”, expresó el mandatario sobre las elecciones en la Argentina. Elogió a Trump y apuntó contra Zohran Mamdani.

Hoy 18:56

El Presidente Javier Milei habló este jueves por la tarde en Miami en un foro global ante empresarios y líderes conservadores. El discurso del jefe de Estado se realizó en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, donde ya se presentaron el mandatario estadounidense Donald Trump y Lionel Messi. Además, le entregaron la llave de la ciudad.

“Gracias por recibirme con tanto cariño. Vamos a hacer a Argentina y América great again”, dijo parafraseando el slogan de campaña de Trump, al inicio de su discurso. “Me alegra poder compartir escenario con Linoel Messi y Donald Trump”, remarcó.

“Y es la prueba de que yo también puedo a veces felicitar a un zurdo”, bromeó sobre Messi. También dedicó unas palabras a la política estadounidense: “No se dejen llevar por resultados coyunturales”.

El Presidente realizó una defensa del capitalismo y apuntó contra el comunismo: “Sostienen que el crecimiento económico impacta de manera desigual en la sociedad, por eso piden la intervención del Estado. Pero los datos están de nuestro lado”, aseguró.

“En occidente nos encontramos cada vez más cerca de los comunismos que veíamos con horror”, señaló. “El capitalismo y la propiedad privada no son males, son la base fundamental de nuestra organización”, afirmó.

“El sistema capitalista es el único justo, que va de la mano de la moral y la ética, no como el sistema asesino de los comunistas”, remarcó. “Sin el capitalismo estaremos condenados a las sociedades planificadas, esclavistas”, indicó.

“No hay concesiones para hacer lo que está bien. Cuando hacen lo que es justo, el país va a prosperar. Mi misión en la Argentina no es otra cosa que devolvernos al sentido común olvidado por una clase política encandilada de poder”, expresó Milei.

Además, Milei habló de las reformas que planea hacer en los próximos meses: “Construiremos las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita. Hablamos de una reforma laboral para acomodarla a los standars internacionales; hablamos de bajar impuestos para que más empresas puedan ser rentables en el país; modificar las leyes penales”, informó el Presidente.

“Mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer y los argentinos de bien respondieron positivamente”, indicó el Presidente.

“Me pasé los últimos meses recorriendo el país para pedirle a la gente que no aflojen. No fue una promesa, gue un compromiso con el pueblo argentino, al que le agradezco la confianza”, manifestó el jefe de Estado.

“Estas eleccioens fueron un pelbiscito sobre dos modelos de país, el modelo de la libertad y el capitalismo o el modelo de la servidumbre y el empobrecimiento”, explicó. “Se disfrazan de corderos y son peores que los más rapaces lobos”, aseguró.

“En Argentina pasó algo inédito, llevamos adelante un plan de estabilización con consenso social pero sin consenso político”, apuntó Milei contra la oposición. “Nos estaban pidiendo que apagáramos un incendio poniendo más gasolina”, agregó.

“Convivimos con un sector político que rechaza ayer lo que la Argentina necesita. Vencimos a esa oposición contundemente en las urnas y eso es lo único que importa. Argentina ha dado un paso crucial hacia la libertad”, explicó el Presidente.

“Estamos entrando en el camino en el cual haremos a la Argentina grande nuevamente”, repitió. “Esto está asociado a un cambio de paradigma, nos reencontramos con la fe en la propiedad privada. Necesitamos asentar este cambio para que más gente pueda perseguir sus sueños y salir de la pobreza. El cambio es volver a traer la libertad y la responsabilidad para todos los ciudadanos”, afirmó Milei.

“Nosotros somos quienes podemos llevar adelante este cambio y pregonarlo”, aclaró. “Ya vivimos como décadas de estatismo dejaron un país en ruinas. Dos de cada tres argentinos quieren este nuevo camino y no quieren volver al pasado. Ya no quieren más socialismo, se dieron cuenta de la mentira”, ratificó el Presidente.

“Tenemos la vocación de alinear a todos los actores procapitalistas. Argentina explotará recursos y actividades subdesarrolladas”, afirmó.

El American Business Forum reúne a figuras influyentes de la política, las finanzas y el deporte, y se consolida como un espacio clave para proyectar liderazgo ante la élite global. Según fuentes oficiales, el Presidente quiere reforzar el evento para reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos con empresarios y dirigentes del mundo conservador.

Milei arribó esta madrugada a Miami para participar del American Business Forum y de una gala de la CPAC (Conservative Political Action Conference) en Mar-a-Lago, residencia del expresidente Donald Trump.

La visita, que también incluirá Palm Beach y Nueva York, se da luego de una jornada cargada de política en Buenos Aires, donde tomó juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y reunió a más de 100 legisladores para alinear apoyos a su paquete de reformas.

Con este viaje, Milei suma su decimocuarta visita a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, confirmando a Washington como su principal aliado internacional.

El Presidente aterrizó en Miami a las 0.50 (hora local) y cerca de la 1.30 de la madrugada, llegó al hotel donde permanecerá hasta su partida hacia Palm Beach y luego Nueva York, donde mantendría reuniones vinculadas a inversión y política exterior.

En el Ejecutivo advierten que todavía no está cerrada la lista de empresarios con los que planea reunirse el jefe de Estado. También formarán parte del evento el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon -que estuvo reunido la semana pasada con el primer mandatario y con el ministro de Economía, Luis Caputo- y el presidente de Google, Eric Schmidt.

El viaje de Milei seguirá en Nueva York este viernes, donde participará al mediodía en el conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” del Council of the Americas. Esa misma noche partirá directamente hacia Bolivia, donde será parte el sábado a la mañana de la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz. Regresará a Buenos Aires por la tarde.