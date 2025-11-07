Córdoba: manipulaba un rifle de aire comprimido y recibió un disparo accidental

La víctima intentaba cargar el arma cuando se produjo una falla que terminó provocándole la muerte. La Justicia analiza el funcionamiento del equipo.

Hoy 08:14

Una tragedia golpeó este jueves al mediodía a la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Un hombre de 64 años, Claudio Filippa, murió en su casa mientras manipulaba un rifle de aire comprimido dentro de su taller.

El episodio se produjo en una casa ubicada sobre la calle Leopoldo Lugones, en el barrio Castagnino. Según informaron fuentes policiales, la víctima estaba realizando tareas de mantenimiento y carga de aire con un inflador, una práctica habitual entre quienes poseen este tipo de armas.

En ese momento, el inflador cedió en una de sus puntas, le impactó con fuerza en la panza y le provocó una grave lesión interna.

A pesar de la rápida llegada de una ambulancia y una dotación de Bomberos Voluntarios, Filippa no logró sobrevivir. Los equipos de emergencia realizaron maniobras de primeros auxilios, pero la herida resultó fatal y el hombre murió en el lugar.

La Fiscalía de Río Tercero tomó intervención en el caso y lleva adelante las actuaciones para determinar cómo ocurrió el accidente. Los investigadores buscan establecer si existió alguna falla en el equipo o si se trató de un error de manipulación.

Por el momento, todo apunta a un accidente doméstico que terminó de la peor manera.