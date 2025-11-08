Dictarán un “Taller de Producción de Hidromiel” en la Casa del Bicentenario

La Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda brindará la capacitación destinada a productores y público en general, con la idea de que se incorpore como un producto apícola regional.

Hoy 17:00

La actividad se realizará los miércoles 19 y 26, a partir de las 18 hasta las 20:30, en dicha institución, situada en Av. Besares N° 612.

La miel es un bien muy versátil y de ella se pueden extraer varios productos redituables, entre los cuales sobresale la hidromiel, una antiquísima bebida elaborada a partir de la fermentación de una mezcla de agua y la dulce sustancia producida por las abejas.

Según se informó, el contenido de la capacitación comprenderá los siguientes temas: “Fundamentos de la fermentación natural”; “Elaboración del mosto y proporciones”; “Factores de influyen en sabor y aroma”; “Maduración, trasvase y embotellado artesanal”.

El taller es un evento arancelado, con cupos limitados y estará a cargo del apicultor, José Luis Zeman. Para más detalles los interesados pueden solicitar información al 3854176059.