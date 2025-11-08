Wanda Nara contó que Martín Migueles se quiere casar con ella: “Insiste”

La conductora confesó que su novio tiene ganas de dar el siguiente paso en su relación, a pesar de que ella todavía no se encuentra divorciada de Mauro Icardi.

Hoy 21:14

Wanda Nara atraviesa una nueva etapa sentimental y no oculta su entusiasmo por compartir con sus seguidores detalles de su vínculo con Martín Migueles. Si bien el hombre no se muestra tanto en las redes sociales de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), teniendo un perfil mucho más bajo en redes sociales.

En medio de una pausa para su tratamiento capilar, compartió una imagen del empresario: sentado en una mesa dentro de un living espacioso y moderno, Martín se mostró relajado, apoyando ambos brazos cruzados sobre el respaldo de la silla y sonriendo distendido frente a una mesa de mármol claro. El entorno —con sillones de cuero marrón, lámparas de araña doradas y una fuerte iluminación natural que ingresa por las ventanas— reforzó el clima de intimidad y complicidad.

La pregunta de un seguidor fue directa: “¿Te volverás a casar?” La respuesta de Wanda no solo acrecentó la expectativa en torno a la pareja, sino que también sumó un toque de humor y complicidad: “Él quiere. Nunca se casó”. La empresaria agregó además una referencia a Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos varones: “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”, haciendo alusión a los consejos que recibe Martín de parte del exfutbolista, aunque sin disuadirlo de su objetivo.

No es menor recordar que la empresaria todavía está legalmente casada con Mauro Icardi, esto se debe a que decidieron tramitar el divorcio en Milán, la ciudad que fue su hogar durante muchos años, y lleva más tiempo que en nuestro país.

Con estos mensajes, Wanda dejó en claro que Martín Migueles mantiene la iniciativa respecto a la posibilidad de una boda y que entre ambos no faltan nuevos planes y expectativas a futuro. El intercambio, cargado de gestos cómplices y referencias familiares, alimentó la ansiedad y curiosidad de quienes siguen el devenir sentimental de Wanda Nara, convirtiendo al tema en uno de los más comentados entre sus seguidores y en el universo digital.

Ella en un principio compartía solo detalles mínimos de la relación, como escapadas, reuniones en familia o postales de la rutina cotidiana. Así, durante unos meses eligió solo insinuar la presencia de Migueles en sus historias, mostrando apenas algún brazo, un tatuaje o detalles parciales del hombre, pero ahora ya no lo esconde más y forma parte de los cumpleaños familiares, comuniones y es una compañía constante en la vida de la presentadora, en especial durante las largas horas de grabaciones que tiene por delante día a día.