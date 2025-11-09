Preocupante: uno de cuatro perros salchicha tienen problemas en la columna

La enfermedad del disco intervertebral afecta a perros salchichas. Detectarla a tiempo es crucial para prevenir complicaciones graves.

Hoy 09:46

Se estima que 1 de cada 4 perros salchicha puede llegar a padecer una enfermedad conocida como enfermedad del disco intervertebral o IVDD—por sus siglas en inglés—, que afecta a su columna vertebral y puede ser devastadora si no se detecta a tiempo.

¿Qué es la enfermedad del disco intervertebral (IVDD)?

La IVDD es una dolencia degenerativa que afecta los discos intervertebrales, que actúan como amortiguadores entre las vértebras de la columna. Con el tiempo, estos discos pueden deteriorarse, endurecerse o incluso calcificarse, lo que impide que cumplan su función de absorber los impactos.

En los perros salchicha, este proceso puede ocurrir más temprano que en otras razas, y en casos graves, puede provocar hernias de disco que presionan la médula espinal. Este problema no es solo una molestia, sino una condición seria que puede afectar gravemente la movilidad de tu perro. En los casos más avanzados, la IVDD puede provocar parálisis en las extremidades posteriores, dolor intenso e incluso la necesidad de una cirugía de urgencia.

¿Por qué los perros salchichas son más propensos a IVDD?

El cuerpo alargado y las patas cortas de los perros salchichas, características que los hacen tan simpáticos, también son un factor de riesgo para la IVDD. A medida que envejecen, los discos intervertebrales de estos perros se vuelven más susceptibles a la calcificación y al desgaste, y esto sucede más rápido en los Dachshunds que en otras razas.

De hecho, un estudio realizado en el Reino Unido reveló que entre el 45% y el 70% de los casos de IVDD afectan a los perros salchicha, lo que los coloca en un grupo de alto riesgo.

¿Qué tan común es la IVDD en los perros salchicha?

La prevalencia de esta enfermedad es alarmante. Este mismo estudio mostró que el 21% de los perros salchicha de más de tres años ya presentaban algún grado de IVDD. Y lo que es aún más preocupante, se calcula que 1 de cada 4 perros salchicha sufrirá esta enfermedad en algún momento de su vida.

Dentro de la raza, algunas variedades parecen ser más vulnerables que otras. Por ejemplo, los perros salchichas de pelo liso y los miniatura de pelo liso tienen una mayor predisposición a desarrollar IVDD, con tasas de prevalencia que llegan al 29%. En cambio, los salchicha de pelo duro son los menos afectados, con un 8,6% de prevalencia.

¿Cómo prevenir la IVDD?

Si bien la genética juega un papel importante en la predisposición a sufrir IVDD, hay ciertos recaudos que podés tomar para reducir el riesgo y mantener a tu perro salchicha en buen estado de salud.

* Mantener un peso saludable: el sobrepeso es uno de los principales factores de riesgo. Sus discos intervertebrales estarían sometidos a más presión, lo que acelera el desgaste.

* Ejercicio adecuado: los perros salchicha deben mantenerse activos. Paseos regulares y tiempo de juego son fundamentales para mantener su musculatura y su columna en buena forma. Sin embargo, evitá que salten de lugares altos, ya que el impacto repetido puede aumentar el riesgo de lesión.

* Evitar la castración temprana: aunque en muchos casos la castración es una práctica común, se descubrió que esterilizar a los perros salchicha antes de su primer año de vida puede aumentar la probabilidad de desarrollar IVDD. Lo ideal es esperar hasta que el perro haya madurado completamente.

* Atención médica regular: si notás que tu perro tiene dificultades para moverse, muestra dolor al tocarle la espalda o presenta cambios en su comportamiento, es crucial que lo lleves al veterinario cuanto antes. El diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y una complicación seria.

¿Cómo identificar los síntomas de la IVDD?

Es fundamental estar atento a los primeros síntomas de la enfermedad. Algunos signos que podrías observar incluyen:

Dificultad para caminar o moverse, especialmente en las patas traseras.

Dolor evidente al tocar la espalda o el cuello.

Cambios en el comportamiento, como agresividad o ansiedad.

Posturas anormales al caminar, como arrastrar las patas traseras.

Si tu perro muestra cualquiera de estos síntomas, no dudes en consultar a un veterinario especializado. Cuanto antes se diagnostique la IVDD, mayores serán las posibilidades de tratarla con éxito.