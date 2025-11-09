Ingresar
Tómbola Santiagueña: los números de este domingo 9 de noviembre del 2025

Entrá a la nota, buscá la lista de números del sorteo de hoy y enterate si tuviste suerte.

Hoy 13:12

Este domingo 9 de noviembre, como todos los días, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Tómbola Santiagueña.

En la edición Matutina el primer premio fue para el 4694. En el Libro de los Sueños el 94 es “El Cementerio”.

La lista completa de números del sorteo Matutino:

Matutina Matutina

¿En qué consiste el juego de la Tómbola Santiagueña?
El   juego consiste en apostar números de 1, 2, 3 o 4 cifras y su ubicación  en un extracto compuesto por 20 números. Los números se conforman por  la extracción de bolillas que van del 0 al 9, de 4 bolilleros que  representan la unidad de mil, la centena, la decena y la unidad. La  ubicación en el extracto se asigna con un quinto bolillero, que incluye  del 1 al 20.

¿Cómo se distribuyen los premios de la Tómbola de Santiago del Estero?
La  distribución de premios es fija, en relación con las chances de cada   apuesta: una apuesta a la primera ubicación del extracto, de un número  de 1 cifra, cobra un premio igual a 7 veces el monto apostado, un número   de dos cifras 70 veces, uno de 3 cifras 600 veces en la MATUTINA Y  VESPERTINA y 500 veces en la NOCTURNA y un número de 4 cifras 3.000.

Las  apuestas a las demás ubicaciones del extracto cobran premios  proporcionales: una apuesta a un número de 2 cifras, a las primeras 10  ubicaciones, cobra 7 veces lo apostado por cada vez que salga el número  en esas posiciones. También pueden realizar apuestas combinadas   mediante la modalidad Redoblona.

¿Qué días y horarios se juega a la Tómbola Santiagueña?
La  Tómbola Santiagueña se juega de lunes a sábado con los siguientes   horarios: La Previa a las 10:15 hs. en Santiago del Estero y Ciudad de  Buenos Aires, la Matutina a las 12:00 hs. en Santiago del Estero, Salta y  Ciudad de Buenos Aires, la Vespertina a las 15:00 hs. en Santiago del   Estero y Salta, La Tardecita a las 19:45 hs. en Santiago del Estero, y  la Nocturna a las 22:15 hs. en Santiago del Estero, Salta y   Ciudad de  Buenos Aires. Los domingos, se juega  la Matutina a las 11:30 hs. y  la  Vespertina a las 14:00 hs., ambos horarios en   Santiago del Estero.

¿Qué significan los números en el Libro de los Sueños?
00:  Los huevos / 01: El agua / 02: El niño / 03: San Cono / 04: La cama  /  05: El gato / 06: El perro / 07: El revólver / 08: El    incendio / 09:  El arroyo / 10: El cañón / 11: El minero / 12: El    soldado / 13: La  yeta / 14: El borracho / 15: La niña bonita / 16: El anillo / 17:  La  desgracia / 18: La sangre / 19: El pescado / 20: La fiesta / 21:  La  mujer / 22: El loco / 23: El cocinero / 24: El caballo / 25: La gallina   /  26: La misa / 27: El peine / 28:  Los cerros / 29:  San Pedro  /   30: Santa Rosa / 31: La luz / 32: El dinero / 33:  Cristo /  34: La   cabeza /  35: El   pajarito / 36: La castaña / 37: El dentista   / 38:   Las piedras  /  39: La lluvia / 40: El cura / 41: El cuchillo /  42:  Las zapatillas /  43: El balcón / 44: La cárcel / 45: El vino /  46:    Los   tomates / 47:  El muerto / 48:  Muerto que  habla / 49: La carne /  50:  El pan / 51:  El serrucho / 52: Madre e hijo / 53: El barco / 54:  La vaca / 55: La música / 56: La caída  / 57: El jorobado / 58: El  ahogado / 59: Las plantas / 60: La virgen /  61: Escopetas /  62: La  inundación  / 63: El casamiento / 64: El llanto /  65: El cazador / 66:   Las lombrices / 67:  La mordida / 68: Los sobrinos  / 69: Los vicios /   70: Muerto sueño /  71: Excremento  /  72: La sorpresa / 73:  El   hospital / 74: Gente negra  / 75: Los besos /   76: Las llamas / 77:   Pierna mujer / 78: La ramera /  79: El  ladrón /   80: La bocha / 81:  Las  flores /   82: La pelea / 83:  Mal tiempo /  84:  La iglesia / 85:  La   linterna /  86: El humo /  87:  Los piojos /  88: El  Papa / 89: La  rata  /  90: El miedo /  91: El excusado / 92: El médico / 93: El  enamorado /  94: El cementerio / 95:  Los anteojos /  96: El marido /  97: La mesa /  98: La lavandera / 99: El hermano.

