Zeballos prime: reviví el gol del santiagueño ante River en la Bombonera

El Chango se escapó mano a mano, se sacó la marca de encima y tras la atajada de Armani marcó para desatar la locura Xeneize.

Hoy 18:40

El reloj marcaba los 46 minutos del primer tiempo cuando la Bombonera explotó. Una pelota larga, una gran peinada de Milton Giménez y, detrás de todo, la aparición más esperada: Chango Zeballos para convertir su gol soñado y darle el 1-0 a Boca ante River.

En velocidad, el santiagueño controló con precisión, encaró decidido, desbordó a Rivero, que quedó a contrapié, y definió cruzado. Armani alcanzó a desviarla, pero el rebote volvió a sus pies. Sin dudar, la empujó con el arco vacío y desató la locura y su locura.

El grito fue un desahogo total. Zeballos salió corriendo, se subió al alambrado de la platea baja y lo gritó como un hincha más, con el alma, con esa mezcla de alegría y rabia contenida. Era su primer superclásico como titular, y el sueño se hacía realidad: marcar en la Bombonera, abrir el partido más esperado, poner a Boca arriba justo antes del descanso.

