Quién es “El Paisa”, el acusado del femicidio de la joven que murió en Frías

Fue identificado como Raúl Pallares y está detenido. "Se me fue de las manos", dijo ante la policía.

Hoy 19:57

Un hombre que había salido de la cárcel recientemente fue detenido otra vez, acusado de asesinar a su pareja Emilse Camila Barrera, la joven de 18 años, en la ciudad de Frías.

El sospechoso fue identificado como Raúl Eduardo Pallares, apodado “El Paisa”, y quedó en la mira de la Justicia luego su confesión. “Se me fue de las manos”, dijo el acusado ante la Policía.

En las últimas horas, Pallares había dejado mensajes inquietantes en las redes sociales. En su perfil de Facebook, publicó la frase “si el barrio pregunta qué es ese olor, son los cuerpos del cementerio que están quemando” y “Dime quién eres y te diré con quién andas”.

Además, le puso “me gusta” a la última foto que la víctima subió a su cuenta, apenas un día antes del femicidio de la joven, que el viernes último había cumplido 18 años.

El hombre, oriundo de Frías, había estado preso después de ser condenado en una causa por violencia de género en el que Camila había salido de testigo y declaró en su contra.

Fuentes de la investigación señalaron además que ambos mantenían una relación de pareja, pero después de su arresto se habían separado. Sin embargo, el hombre recuperó su libertad y, una de las hipótesis, es que habría pactado un encuentro con su ex para matarla.



La joven fue encontrada muerta cerca de la casa del acusado, en Catamarca y Ruta Nacional Nº 157, a metros del cementerio. La noche anterior, Camila había ido a una fiesta en el barrio Banda Verde, de donde se retiró a la 1 de la mañana. Esa fue la última vez que la vieron con vida.