Escándalo en España: desvincularon de la Selección a Lamine Yamal por un tratamiento médico no autorizado

La Federación Española de Fútbol publicó un comunicado en el que expresó su “sorpresa y malestar” al descubrir que el jugador se había sometido a un procedimiento sin previo aviso al cuerpo técnico.

Hoy 09:05

A solo horas del inicio de la concentración de la Selección de España, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió liberar a Lamine Yamal de la convocatoria para los partidos ante Georgia y Turquía, en el marco de la doble fecha FIFA. El motivo fue un tratamiento médico realizado al jugador del Barcelona sin conocimiento ni autorización del cuerpo médico del combinado nacional, lo que desató un fuerte conflicto entre la Federación y el club catalán.

En un comunicado oficial, la RFEF expresó su malestar por lo sucedido: “Los Servicios Médicos de la RFEF desean manifestar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”, detalló el texto.

El organismo informó que el procedimiento se realizó el lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración, y que se enteraron de lo sucedido recién a las 13:47 horas, sin comunicación previa del club. Los detalles del tratamiento fueron remitidos a las 22:40 mediante un parte médico que recomendaba un reposo de entre siete y diez días, motivo por el cual la Federación decidió desvincular temporalmente al jugador para priorizar su recuperación.

“Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, cerró el comunicado. En su lugar, el seleccionador Luis de la Fuente convocó a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, para ocupar el puesto de Yamal.

La medida generó un fuerte impacto en España, donde el joven extremo de 18 años es considerado una de las grandes promesas —y realidades— del fútbol europeo y pieza clave del proyecto de la Roja de cara al Mundial 2026. Desde el entorno del Barcelona aún no hubo declaraciones oficiales, pero el conflicto promete tener nuevas repercusiones en los próximos días.