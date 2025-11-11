River se juega todo en la última fecha: qué necesita para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

El Millonario está obligado a ganarle a Vélez y esperar otros resultados para meterse en el Repechaje.

Hoy 09:12

La última fecha del Torneo Clausura 2025 será decisiva para River Plate, que ya no depende de sí mismo para clasificarse al repechaje de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Núñez atraviesa un panorama complicado y necesita una combinación de resultados para evitar quedarse afuera del máximo certamen continental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto de Marcelo Gallardo está obligado a ganarle a Vélez en Liniers y esperar que Argentinos Juniors pierda en su visita a Estudiantes de La Plata. El “Pincha”, si bien ya no pelea por un lugar en las copas internacionales, busca asegurar su clasificación a los playoffs, por lo que no será un rival sencillo.

En caso de que River gane y Argentinos empate, ambos quedarían igualados en puntos, pero la diferencia de gol favorece al equipo de La Paternal (19 contra 17). Por eso, el Millonario solo podrá superarlo si triunfa por dos goles o más. Cualquier empate o derrota lo condenará directamente a jugar la próxima Copa Sudamericana.

Ser campeón o esperar un cupo liberado

La reciente victoria de Argentinos ante Belgrano dejó a River en la cuarta posición de la tabla anual y con un panorama más ajustado. Sin embargo, aún tiene una carta importante: ser campeón del Clausura. En ese caso, obtendría el pase directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

Para eso, el Millonario debe asegurar su lugar en los playoffs, donde por ahora se mantiene sexto en la Zona B, entre los ocho que avanzan a octavos de final. Pero la clasificación no está sellada y todo se definirá en la jornada final.

Otra alternativa sería terminar cuarto en la tabla anual y que el Clausura lo gane alguno de los equipos que ya tienen boleto a la Libertadores, como Rosario Central o Boca Juniors. En ese caso, se liberaría un cupo y River accedería al repechaje. Una posibilidad que podría generar una curiosa situación: que el conjunto de Núñez dependa de su eterno rival para volver a disputar la máxima competencia de la Conmebol.