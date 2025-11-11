Messi reiteró su deseo de jugar el Mundial 2026, pero advirtió: “No quiero ser una carga”

El capitán argentino analizó su futuro en la Selección, dijo que sigue ilusionado con la Copa del Mundo, aunque advirtió que dependerá de cómo llegue físicamente.

Hoy 10:16

Lionel Messi volvió a dejar abierta la incógnita sobre su presencia en el Mundial 2026. En una entrevista exclusiva con el diario Sport de Barcelona, el capitán de la Selección Argentina expresó su deseo de seguir representando al país, aunque advirtió que solo lo hará si se siente en plenitud física y con la capacidad de seguir aportando al equipo.

“No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel. Es un Mundial especial y más después de haberlo ganado”, señaló el rosarino, que mantiene viva la ilusión, pero también la prudencia ante la exigencia que implica la cita mundialista.

El astro explicó que su preparación en Inter Miami es diferente a la de los jugadores que compiten en Europa, algo que también influirá en su decisión. “Nuestra temporada es distinta. Vamos a tener una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar al Mundial. Hay que ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar”, remarcó.

Aun así, Messi dejó en claro que su motivación sigue intacta: “Obviamente soy consciente de que es un Mundial y es especial, lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo llevo con el día a día”, afirmó.

Según trascendió, la decisión final del capitán argentino se conocería entre enero y febrero de 2026, fechas que coincidirían con la previa de la última fecha FIFA antes del Mundial, donde podría disputarse una Finalissima entre Argentina y España.

Por otro lado, Messi acaba de renovar su contrato con Inter Miami hasta 2028, lo que podría extender su carrera profesional hasta los 41 años. La noticia ilusionó a los hinchas de la Albiceleste, aunque el propio Leo fue claro: su continuidad en la Selección dependerá de cómo se sienta físicamente.

Mientras tanto, el mundo del fútbol espera una sola cosa: que el mejor de todos siga siendo parte de la historia grande de la Selección Argentina.