Cristiano Ronaldo dio pistas sobre su retiro y anunció que jugará su último Mundial en 2026

El delantero portugués reveló se despedirá de su selección en la próxima Copa del Mundo, pero aclaró que su carrera en el futbol profesional todavía no tiene fecha de vencimiento.

Hoy 13:27

Cristiano Ronaldo jugará su sexto y último Mundial en 2026, según confirmó el propio astro portugués. Con 41 años, el delantero de Al Nassr pondrá fin a una trayectoria histórica en la Copa del Mundo, torneo en el que participó en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022.

El capitán de Portugal fue consultado sobre si el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México será su despedida, y no dejó lugar a dudas: “Definitivamente sí. Tendré 41 años y creo que será el momento”. En Alemania 2006, su primera experiencia mundialista, fue cuando más lejos llegó, al alcanzar las semifinales y luego disputar el partido por el tercer puesto.

Sin embargo, CR7 evitó hablar de su retiro inmediato del fútbol profesional. En una entrevista concedida durante el foro de turismo TOURISE en Arabia Saudita, el exjugador del Real Madrid aclaró: “La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!”. Y con una sonrisa, agregó: “Esto (en diez años) significa próximamente para mí”.

El delantero, que se mantiene en plena forma y continúa marcando goles tanto en su club como en la Selección de Portugal, reconoció que empieza a sentir el paso del tiempo, aunque conserva la misma ambición de siempre. “Cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente. Intento disfrutar de los goles y de cada partido”, expresó.

Finalmente, dejó una frase que resume su vigencia y su mentalidad competitiva: “Tengo 40 años, mi cuerpo está en buen estado y sigo marcando para ayudar a mi selección. Quiero seguir ganando títulos. Esta es mi vida”.

Con el Mundial 2026 a la vista, Cristiano Ronaldo buscará escribir el último capítulo de su historia con Portugal y, quizá, acercarse al sueño de alcanzar los mil goles oficiales, un récord al alcance de muy pocos en la historia del fútbol.