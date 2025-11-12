Zeballos reveló la charla con Russo que marcó su renacer: “Tuve que levantar cabeza y cambiar la imagen”

El “Changuito” vive su mejor momento desde su debut en 2020. Tras superar lesiones y un reto de Miguel, contó cómo fue la conversación que lo ayudó a volver a su mejor versión.

Hoy 14:16

Probablemente viva su mejor momento desde aquel debut en 2020. Exequiel Zeballos atravesó lesiones que lo marginaron en su etapa más prometedora, pero con el regreso de Miguel Ángel Russo a Boca Juniors volvió a tener su oportunidad. Después de ser la gran figura del superclásico, el Chango habló sobre la charla que tuvo con el DT, el cambio de imagen que necesitaba y la influencia de Leandro Paredes en su recuperación futbolística.

“Miguel es una persona muy importante en mi vida, me hizo debutar. Fue importante dedicarle el triunfo a él y a toda su familia”, contó Zeballos este miércoles, en una rueda de prensa desde el Boca Predio.

Su camino no fue sencillo. Tras aquel episodio en el Mundial de Clubes ante Auckland, cuando pidió el cambio por una lesión que luego no se comprobó, Russo decidió marcarle los límites y lo dejó varios partidos afuera. El delantero lo entendió como una enseñanza. “Fue una charla muy buena, me la voy a guardar para mí. Hablé bastante con Miguel esa vez, fue muy positiva. Tuve que levantar cabeza, todos los chicos siempre me dieron confianza y era momento de cambiar la imagen que dejé en el Mundial de Clubes”, confesó.

En ese proceso también fue fundamental el apoyo de Leandro Paredes, uno de los referentes del plantel. “Lo hablé con Miguel en su momento y con Claudio. Era uno de los chicos que nos podía ayudar muchísimo”, reveló el campeón del mundo.

Hoy, Zeballos disfruta de su presente y reconoce el valor de la madurez que alcanzó. “Es un momento que estuve esperando, trabajé mucho. Estoy contento con los referentes que me tocaron, con el 5 que me dio mucha confianza y cariño. Es cuestión de tener minutos, confianza y que las cosas empiecen a salir”, señaló el atacante santiagueño.

De aquella lección a este presente brillante, Zeballos vivió un proceso de crecimiento personal y profesional. Entendió el mensaje, cambió su imagen y hoy disfruta del reconocimiento que se ganó dentro de la cancha, consolidándose como una de las figuras de Boca en este tramo final del año.