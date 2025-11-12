Charly García recibió el premio Konex de Brillante y brindó un emotivo discurso con una dedicatoria especial

Las principales figuras de la música argentina participaron de la importante ceremonia.

Hoy 17:51

La Fundación Konex celebró anoche, en el Ciudad Cultural Konex, la entrega de sus importantes premios a la Música Popular. Un encuentro que reunió a artistas, productores, periodistas y nombres relacionados con la cultura.

Charly García fue distinguido con el Konex de Brillante, el galardón más importante que otorga la institución, que recibieron a lo largo de los años Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

Los ganadores de los premios Konex

Entre los Konex de Platino se destacaron figuras de todos los géneros: David Lebón fue reconocido como Solista de Rock, mientras que Divididos recibió el galardón como Conjunto de Rock. Lali se quedó con la categoría Solista de Pop y Babasónicos y Miranda! en Conjunto de Pop.

Por el importante escenario también pasaron Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi que se llevaron el premio Solista de Folklore, Los Manseros Santiagueños en Conjunto de Folklore, Wos en Música Urbana, La Delio Valdez en Tropical.

Abel Pintos fue reconocido con el Konex Melódico-Romántico, Fito Páez como Autor-Compositor, Hernán Cattaneo en la categoría DJ-Electrónica, Fabián “Tweety” González como Productor Artístico; y Lito Vitale junto a Leo Sujatovich con el premio Arreglador-Orquestador. Los Konex de Honor, otorgados a figuras fallecidas, fueron para Javier Martínez y Mariano Mores.



La palabra de Charly García

El cierre de la noche estuvo cargado de emoción. Con mucha expectativa por su presentación, Charly García apareció en el escenario para quedarse con el Konex de Brillante. Se trató de un reconocimiento a su trayectoria y su influencia en más de cinco décadas de música popular argentina.

El auditorio se puso de pie para recibir al artista. Luis Ovsejevich, creador y presidente de la Fundación Konex, y Sandra Mihanovich fueron los encargados de entregarle la importante distinción. “Agradezco a todos por este reconocimiento, y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió en su momento, a mi gran amiga Mercedes Sosa”, dijo Charly ante el aplauso de todos.