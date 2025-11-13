Añatuya: un joven fue detenido tras intentar agredir a policías durante el secuestro de su motocicleta

El hecho ocurrió en la noche del miércoles sobre la Ruta Provincial 92. El joven, que circulaba sin documentación y con una moto adulterada, reaccionó con violencia cuando los policías intentaron secuestrar el vehículo.

Hoy 08:57

Un joven del barrio La Merced fue aprehendido en la noche del miércoles en Añatuya luego de intentar agredir a efectivos policiales que pretendían secuestrar la motocicleta en la que se desplazaba, la cual presentaba varias irregularidades.

El incidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 92, a la altura de la calle Juan José Paso, cuando personal de la División Prevención de la Departamental 13 realizaba un recorrido de rutina. Los uniformados detuvieron la marcha de un motovehículo que circulaba sin luces, con caño de escape libre y sin las cachas laterales.

El conductor, identificado como Pogonza, manifestó no contar con la documentación del rodado. Durante una inspección, los agentes advirtieron que el número de motor estaba limado, lo que generó sospechas sobre la procedencia del vehículo. Ante esta situación, los efectivos le informaron que la motocicleta sería retenida y trasladada a la dependencia policial para su verificación.

La reacción del joven fue inmediata: comenzó a insultar y a mostrarse violento, intentando agredir al personal. Tras ser reducido, fue trasladado junto con el motovehículo a la Comisaría N° 41, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que el rodado permanecerá secuestrado hasta que se determine su origen y titularidad.