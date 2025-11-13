Anabelle Nassif y Dolores Corrales, integrantes de La Mostra Visual, visitaron los estudios de Radio Panorama para presentar Mostra Historias 2, concurso de cortometrajes de ficción.

Anabelle Nassif y Dolores Corrales, integrantes del colectivo La Mostra Visual, visitaron los estudios de Radio Panorama para presentar Mostra Historias 2, el certamen que busca potenciar la creación de cortometrajes filmados en Santiago del Estero.

“Tras la primera edición que fue un éxito quisimos redoblar la apuesta. Tuvimos 20 cortometrajes, no pensábamos tener esa cantidad y nos gustó la confianza que pusieron en nosotras. Viendo esto decidimos aumentar las categorías para la segunda edición, con premios para los tres primeros puestos y uno especial para el corto de animación”, explicó Anabelle Nassif.

El año pasado, el cortometraje animado Siesta se llevó el primer lugar, lo que motivó la creación de una categoría específica para este tipo de producciones. Además, se entregarán menciones especiales a trabajos destacados.

Por su parte, Dolores Corrales destacó la importancia de que las producciones reflejen la identidad local: “Más allá de la tecnología que se utilice, queremos fomentar la creación de historias con locaciones en Santiago del Estero, que tengan un anclaje en nuestra cultura y una mirada local. También nos interesa la paridad de género, ya que somos un colectivo de mujeres y disidencias, y buscamos que participen personas residentes en la provincia”.

Ambas remarcaron que el entusiasmo por el audiovisual crece año a año: “En Santiago hay cultura audiovisual, un interés por contar y crear historias. Realizamos talleres y nos sorprende la cantidad de personas de todas las edades y profesiones que se suman para aprender y escribir sus guiones. Eso nos pone muy contentas”, expresaron.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 4 de diciembre, a través de los formularios disponibles en las redes sociales de La Mostra Visual donde también se informará sobre diferentes talleres a realizarse durante noviembre.