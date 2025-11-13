Preocupación en River: Montiel está en duda para visitar a Vélez

El defensor jugó el Superclásico sin estar al cien por ciento del esguince de rodilla y Gallardo analiza no arriesgarlo para la última fecha.

Hoy 13:35

River vive horas de preocupación en la previa de su duelo clave ante Vélez, por la última fecha del torneo, donde se juega el pase a la Copa Libertadores 2026. A pocos días del partido en Liniers, una mala noticia encendió las alarmas en Núñez: Gonzalo Montiel está en duda y podría quedar afuera de la convocatoria.

El lateral no sufrió una nueva lesión, pero arrastra un esguince en la rodilla izquierda que aún no está totalmente superado. Frente a Boca fue titular pese a no estar al ciento por ciento, y aunque respondió, el esfuerzo podría pasarle factura. Por eso, Marcelo Gallardo y el cuerpo médico analizan la posibilidad de preservarlo para evitar una recaída.

Montiel entrenó de manera diferenciada este jueves y no participó de los ejercicios con pelota junto al resto del plantel. Su evolución será monitoreada en los próximos días y la decisión final se tomará cerca del domingo. En el cuerpo técnico son cautos: saben que una nueva exigencia podría agravar la lesión y dejarlo fuera por más tiempo.

En caso de que Gallardo decida no incluirlo, su reemplazante natural sería Fabricio Bustos, mientras que por el otro lateral volverá Milton Casco, quien ocupará el lugar de Marcos Acuña, suspendido por acumulación de amarillas.

River ya tiene varias bajas confirmadas para enfrentar al Fortín: