Espinoza defendió al arbitraje y cruzó a Caruso Lombardi: “Si tocan a algún compañero, lo vamos a buscar a él”

El árbitro mendocino, que estará en el VAR en el partido entre Boca y Tigre, apuntó contra el exentrenador y lo acusó de generar un discurso de violencia.

Hoy 13:39

El árbitro internacional Fernando Espinoza volvió a quedar en el centro de la escena tras lanzar explosivas declaraciones contra Ricardo Caruso Lombardi, a quien acusó de fomentar “violencia” con sus dichos en televisión. El mendocino, que estará a cargo del VAR en el duelo entre Boca y Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura, no se guardó nada y le respondió con dureza al exdirector técnico.

“Critiquemos, pero de ahí a pasar a las dudas o sospechas, ¿en serio? Este es el fútbol en el que descendieron River, Racing e Independiente, el que más campeones diferentes sacó y en el que más equipos juegan torneos internacionales”, sostuvo Espinoza en diálogo con Doble Amarilla Radio, en alusión a los dichos del exentrenador.

Además, el juez aclaró su situación profesional: “Sigo siendo árbitro de AFA e internacional. No me echaron como dijo Caruso, dejé la chapa de campo para proyectarme como VAR”. Y agregó: “Estoy investigado por tres comisiones de Ética —de AFA, CONMEBOL y FIFA—. Mis cuentas y mis familiares están investigados. No puedo jugar ni a la quiniela. Si alguien se equivoca, que pague su castigo, pero hay que defender la profesión”.

El árbitro también lanzó una advertencia directa: “Cuando un tipo genera esta violencia tiene que hacerse cargo. Si tocan a algún compañero, o a mí o a un familiar, vamos directo por él. No es consciente de que puede pasar algo en la calle”, disparó Espinoza, visiblemente molesto.

Por último, cuestionó el rol mediático del exDT: “Le pagan por hablar mal de fútbol. Se olvida de que esto le da de comer a millones de personas cada domingo: jugadores, técnicos, periodistas, vendedores, todos vivimos de este deporte. Tenemos que cuidar lo que nos da de comer”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Espinoza cruza a Caruso Lombardi. Tras el partido entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro ya lo había calificado de “idiota”. Días después, el defensor de Deportivo Madryn, Facundo Giacopuzzi, también lo había criticado duramente al sostener que “hay un gordo boludo que se pone los domingos al mediodía a decir pelotudeces”, en referencia a las constantes acusaciones del exentrenador sobre supuestas ayudas arbitrales.