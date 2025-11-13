Condenaron a prisión perpetua a “Rody” Umlandt por el femicidio de Carla Kapp en Loreto

El tribunal halló culpable a Dante Rodrigo Umlandt por el crimen de Carla Noelia Kapp, ocurrido en junio de 2022. La víctima murió tras una lesión interna provocada por una agresión en su vivienda. Hubo incidentes entre familiares tras conocerse el fallo.

Hoy 15:39

La Justicia de Santiago del Estero dictó este jueves prisión perpetua para Dante Rodrigo “Rody” Umlandt, quien fue encontrado culpable del femicidio de su exesposa, Carla Noelia Kapp, una joven madre oriunda de la ciudad de Loreto, que falleció el 21 de junio de 2022 en el Hospital Regional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se produjo en la vivienda de la víctima, semanas después de que ambos pusieran fin a la relación sentimental. De acuerdo con la acusación presentada por la fiscal coordinadora Mariela Bitar de Papa, junto a Fernanda Vittar, Álvaro Cantos y Gustavo Rattier, el caso fue caratulado como “homicidio doblemente calificado por la convivencia y mediando violencia de género”.

Las pericias médicas determinaron que Carla murió a causa de una laceración en el hígado, lesión que generó una hemorragia interna lenta, provocando finalmente el colapso de su organismo.

En la última audiencia, los vocales Luis Achával (presidente), Julio Carmelo Vidal y Raúl Santucho dieron a conocer el veredicto que condenó a Umlandt a cadena perpetua.

La lectura de la sentencia generó graves incidentes entre familiares de ambas partes, dentro del recinto judicial. En medio de la tensión, una persona resultó herida en una mano tras romper una puerta. La rápida intervención del personal de seguridad permitió restablecer el orden y evacuar el piso con custodia policial.