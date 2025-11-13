Resultados de los octavos, clasificados y cruces de cuartos de las Divisiones Inferiores de la LSF

El certamen ingresa en las instancias finales y queda poco para conocer a los campeones.
Se completaron los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados, clasificados y duelos de cuartos del certamen formativo.
Séptima División
- Unión Santiago 0 (4) vs Independiente (Fernández) 0 (2)
- Estudiantes Azul 2 vs Mitre Negro 1
- Mitre Amarillo 1 (4) vs Sarmiento (La Banda) 1 (3)
- Central Argentino (La Banda) 0 (4) vs Comercio 0 (2)
- Villa Unión (La Banda) 1 vs Unión (Beltrán) 0
- Defensores de Forres 0 (5) vs Güemes 0 (4)
Octava División
- Sarmiento (La Banda) 1 vs Agua y Energía (La Banda) 0
- Central Córdoba 6 vs Unión (Beltrán) 0
- Sportivo Fernández 0 (4) vs Mitre 0
- Unión Santiago 3 vs Estudiantes Blanco 0
- Instituto Rojo 1 vs Comercio 0
- Mitre Negro 4 vs Güemes 2
Novena División
- Mitre 1 (4) vs Sarmiento (La Banda) 1 (2)
- Comercio 2 vs Independiente (Beltrán) 0
- Villa Unión (La Banda) 0 (4) vs Sportivo Fernández 0 (3)
- Unión Santiago 2 vs Instituto Rojo 0
- Independiente (Fernández) 2 vs Güemes 0
- Mitre Amarillo 1 vs Vélez Sarsfield (San Ramón) 0
Décima División
- Sarmiento (La Banda) 4 vs Estudiantes Azul 0
- Güemes 1 (4) vs Independiente (Beltrán) 1 (3)
- Mitre Amarillo 1 vs Sportivo Fernández 0
- Unión Santiago 4 vs Defensores de Forres 1
- Independiente (Fernández) 1 (5) vs Comercio 1 (4)
- Vélez Sarsfield (San Ramón) 2 vs Villa Unión (La Banda) 0
Clasificados a cuartos
Séptima División:
Central Córdoba
Mitre Amarillo
Unión Santiago
Villa Unión (La Banda)
Defensores de Forres
Estudiantes Azul
Vélez Sársfield (San Ramón)
Central Argentino (La Banda).
Octava División:
Central Córdoba
Instituto Rojo
Mitre Amarillo
Unión Santiago
Independiente (Fernández)
Sportivo Fernández
Mitre Negro
Sarmiento (La Banda).
Novena División:
Central Córdoba
Mitre Amarillo
Unión Santiago
Comercio
Mitre Negro
Villa Unión (La Banda)
Independiente (Fernández)
Mitre.
Décima División:
Central Córdoba
Independiente (Fernández)
Mitre Negro
Vélez Sársfield (San Ramón)
Unión Santiago
Mitre Amarillo
Güemes
Sarmiento (La Banda).
Cronograma y duelos de cuartos