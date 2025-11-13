Ingresar
Resultados de los octavos, clasificados y cruces de cuartos de las Divisiones Inferiores de la LSF

El certamen ingresa en las instancias finales y queda poco para conocer a los campeones.

Hoy 17:04

Se completaron los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol y estos son los resultados, clasificados y duelos de cuartos del certamen formativo.

Séptima División

  • Unión Santiago 0 (4) vs Independiente (Fernández) 0 (2)
  • Estudiantes Azul 2 vs Mitre Negro 1
  • Mitre Amarillo 1 (4) vs Sarmiento (La Banda) 1 (3)
  • Central Argentino (La Banda) 0 (4) vs Comercio 0 (2)
  • Villa Unión (La Banda) 1 vs Unión (Beltrán) 0
  • Defensores de Forres 0 (5) vs Güemes 0 (4)

Octava División

  • Sarmiento (La Banda) 1 vs Agua y Energía (La Banda) 0
  • Central Córdoba 6 vs Unión (Beltrán) 0
  • Sportivo Fernández 0 (4) vs Mitre 0
  • Unión Santiago 3 vs Estudiantes Blanco 0
  • Instituto Rojo 1 vs Comercio 0
  • Mitre Negro 4 vs Güemes 2

Novena División

  • Mitre 1 (4) vs Sarmiento (La Banda) 1 (2)
  • Comercio 2 vs Independiente (Beltrán) 0
  • Villa Unión (La Banda) 0 (4) vs Sportivo Fernández 0 (3)
  • Unión Santiago 2 vs Instituto Rojo 0
  • Independiente (Fernández) 2 vs Güemes 0
  • Mitre Amarillo 1 vs Vélez Sarsfield (San Ramón) 0

Décima División

  • Sarmiento (La Banda) 4 vs Estudiantes Azul 0
  • Güemes 1 (4) vs Independiente (Beltrán) 1 (3)
  • Mitre Amarillo 1 vs Sportivo Fernández 0
  • Unión Santiago 4 vs Defensores de Forres 1
  • Independiente (Fernández) 1 (5) vs Comercio 1 (4)
  • Vélez Sarsfield (San Ramón) 2 vs Villa Unión (La Banda) 0

Clasificados a cuartos

Séptima División:
Central Córdoba
Mitre Amarillo
Unión Santiago
Villa Unión (La Banda)
Defensores de Forres
Estudiantes Azul
Vélez Sársfield (San Ramón)
Central Argentino (La Banda).

Octava División: 
Central Córdoba
Instituto Rojo
Mitre Amarillo
Unión Santiago
Independiente (Fernández)
Sportivo Fernández
Mitre Negro
Sarmiento (La Banda).

Novena División:
Central Córdoba
Mitre Amarillo
Unión Santiago
Comercio
Mitre Negro
Villa Unión (La Banda)
Independiente (Fernández)
Mitre.

Décima División:
Central Córdoba
Independiente (Fernández)
Mitre Negro
Vélez Sársfield (San Ramón)
Unión Santiago
Mitre Amarillo
Güemes
Sarmiento (La Banda).

Cronograma y duelos de cuartos

