Día Nacional del Director Técnico de Fútbol: por qué se celebra cada 13 de noviembre

La fecha reconoce a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, fundada en 1963 para defender y jerarquizar la labor de los entrenadores.

Hoy 17:34
Entrenadores

El 13 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Director Técnico de Fútbol para rendirle homenaje a la institución que los regula en la actualidad.

El origen de la celebración radica en la creación e institución de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (AFTA). Éste organismo regulador fue creado el 13 de noviembre de 1963 para apoyar y defender a todos los profesionales que ocupan este cargo tan importante en el deporte.

Un grupo de entusiastas Directores Técnicos se dispuso a fundar la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino. Reunidos en las oficinas de la Revista «El Grafico», lo Sres. José Ramos, Osvaldo Zubeldia, Manuel Regadas, Manuel Giudice, Antonio Faldutti, H. Fernández Roca, Rubén Bravo, Rodolfo Kraly, Horacio Torres y otros, se propusieron, a través de la flamante entidad, comenzar a defender los intereses profesionales y a jerarquizar la actividad de los Directores Técnicos de Fútbol.

