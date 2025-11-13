Maru Botana denunció a una constructora por estafa y fraude y reclama 60 millones de pesos

La reconocida pastelera Maru Botana inició acciones legales contra una constructora a la que acusa de estafa y fraude, luego de ceder sus derechos de imagen para una campaña solidaria cuya obra nunca se concretó.

Hoy 20:06

El conflicto, que se inició hace varios años, volvió a tomar relevancia tras la difusión del caso en el programa A la Tarde (América TV). Allí, el periodista Luis Bremer explicó que la empresa se había comprometido a construir un espacio de 128 metros cuadrados en el distrito de Las Heras, Mendoza, destinado a un centro nutricional que necesitaba una pastelería para capacitación y alimentación de los chicos, además de un salón de usos múltiples.

Según relató Bremer, Botana cedió gratuitamente sus derechos de imagen por dos años para apoyar el proyecto. La empresa prometió iniciar la obra en 2021, pero el terreno continúa sin avances. “La constructora nunca cumplió y ahora le debe a Maru y a los chicos con hambre de Mendoza 60 millones de pesos”, aseguró el periodista.

La palabra de Maru Botana

En diálogo con el ciclo conducido por Karina Mazzocco, Botana confirmó que, a pesar del tiempo transcurrido, la construcción no se realizó. “Ya pasaron un par de años y nada. Fue duro porque estaba el hospital de por medio y había mucha ilusión en hacer una cooperativa para las chicas de Conín, que les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo”, señaló.

La pastelera explicó que el acuerdo se originó durante la pandemia, cuando fue contratada para publicitar las construcciones de la empresa. En lugar de cobrar, pidió que se concretara la obra para la cooperativa. “Nunca cumplieron”, afirmó.

Botana también contó que las excusas de la constructora fueron confusas, mencionando una supuesta disolución societaria. “Después me dejaron en banda. No hubo explicación alguna”, sostuvo. Actualmente, la causa está en manos de su abogado. “Tengo miles de cosas y esta situación me puso muy mal”, admitió.