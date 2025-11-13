Aseguran que Juanita Tinelli se separó de su novio en medio del escándalo familiar: “Él la dejó y la abandonó”

La modelo está pasando su peor momento y ahora se conoció que terminó su vínculo con el joven tras dos meses de relación.

Hoy 23:47

En medio de las amenazas de muerte, el escándalo con su papá Marcelo y la interna con sus hermanas, Juanita Tinelli y Bautista Cuiña se habrían separado.

La información la dio a conocer Pepe Ochoa al aire de LAM (América) después de un enigmático. “Terminaron a las patadas con su novio. Él se llama Bautista. La dejó él a Juanita Tinelli”, expuso.

Sobre los motivos de la ruptura tras solo dos meses de vínculo, indicó: “Al principio estaban supermegaenamorados, muy bien, pero lo que me cuentan es que él descubrió una faceta de ella y dijo ‘no es por acá’. La dejó y la abandonó”.

“Me dijeron que ella muy tóxica con él. El chico es un amor, iba al colegio con mi hijo. Yo lo adoro”, sentenció Yanina Latorre.



Qué dice la denuncia que Juana Tinelli hizo tras recibir una amenaza telefónica

Hace dos semanas salió a la luz la denuncia judicial que Juana Tinelli inició luego de recibir una amenaza telefónica. En el escrito, la influencer relató qué le dijo la persona que la llamó a su número personal.

“Al atender el teléfono, una voz masculina me preguntó... ‘¿Vos sos Juana Tinelli?’ A lo que respondí... ‘Sí. ¿Quién habla?’ El hombre me contestó... ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho’. Acto seguido, cortó la comunicación", dijo la joven de 22 años en su declaración.

Y agregó: “El tono de la voz fue inequívocamente amenazante. Sentí pánico de inmediato, no podía respirar. Tuve miedo por mi seguridad y la de mi familia. Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada”.

Luego de que el nombre del empresario de medios comenzara a circular por la denuncia, Marina Calabró se comunicó con él, quien aclaró la situación. “Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia”, aseguró en diálogo con América.