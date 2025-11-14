Justin Baldoni pide desestimar la demanda de Blake Lively y sostiene que las acusaciones son “quejas menores”

En una moción de juicio sumario, la defensa del actor afirma que las denuncias de Lively no constituyen acoso ni represalias laborales, mientras ambas partes mantienen disputas paralelas en tribunales de Nueva York y Texas.

Hoy 07:45

Los abogados de Justin Baldoni presentaron una moción para desestimar la demanda por acoso sexual interpuesta por Blake Lively, antes del juicio federal previsto para marzo del próximo año. El pedido fue presentado el miércoles por la noche mediante una moción de juicio sumario, en la que la defensa argumentó que las denuncias de Lively constituyen poco más que “una letanía de quejas menores”, insuficientes para fundamentar una demanda por acoso.

Lively demandó a su coprotagonista y director de It Ends With Us, así como a productores y publicistas involucrados en la película, alegando que sufrió represalias tras plantear inquietudes sobre comportamientos ocurridos en el set. Entre sus afirmaciones, sostiene que fue víctima de una “campaña difamatoria” en redes sociales, en la que comentaristas de Instagram la calificaron de “abusadora” y “chica mala”.

La defensa de Baldoni argumentó que este tipo de actividad no alcanza el nivel de una “acción laboral adversa”, requisito necesario para demostrar represalias dentro del marco legal. Además, sostuvieron que las acciones tomadas por Baldoni y su equipo fueron de carácter defensivo, con el objetivo de proteger su reputación profesional frente a las acusaciones de Lively.

“Baldoni buscó asesoramiento de una firma de relaciones públicas especializada en manejo de crisis, como lo haría cualquier persona responsable en su posición”, señalaron sus abogados. “Lo hizo en beneficio de su reputación profesional y del estreno de la película. Se apoyó en profesionales de medios para asegurar una cobertura equilibrada y precisa. Nada de eso es ilegal”.

Justin Baldoni

El equipo de Lively presentó mensajes de texto entre los publicistas de Baldoni, donde se observa que monitoreaban de cerca la reacción en redes sociales al conflicto entre ambos actores e incluso buscaban impulsar publicaciones favorables a Baldoni y críticas hacia Lively.

Baldoni y sus colaboradores habían presentado previamente una demanda por difamación contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, aunque esa acción fue desestimada al determinarse que no se puede demandar a alguien por demandarlo.

Blake Lively

La moción de juicio sumario menciona pruebas obtenidas durante el proceso de descubrimiento, aunque gran parte del material aparece redactado por haber sido designado como “confidencial”.

En un frente paralelo, el especialista en redes sociales Jed Wallace había demandado a Lively en una corte federal de Texas, alegando que ella dañó su reputación al vincularlo con la supuesta campaña difamatoria encabezada por Baldoni. Sin embargo, la demanda fue desestimada este miércoles por un juez federal en Austin, quien concluyó que el tribunal no tiene jurisdicción sobre Lively, residente en Nueva York.

De manera similar, las denuncias de Lively contra Wallace fueron desestimadas la semana pasada en un tribunal de Nueva York, bajo el argumento de que la corte no tiene jurisdicción sobre Wallace, quien vive en Texas.