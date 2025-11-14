Ingresar
Gran convocatoria en Bandera para los cursos de programación y robótica

El Aula Taller Móvil dicta capacitaciones con certificación oficial, impulsadas por el Ministerio de Educación y el municipio.

Hoy 10:12

Con una gran convocatoria de participantes en el Aula Taller Móvil, se está desarrollando el curso de Formación Profesional en Informática Básica, Programación y Robótica en la ciudad de Bandera.

Una interesante propuesta para actualizar conocimientos digitales y tecnológicos en la comunidad, que es impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia junto al Gobierno y el Municipio de Bandera.

Este espacio ofrece formación con certificación oficial y puntaje docente reconocido, lo que lo convierte en una propuesta formativa de gran valor para quienes buscan actualizar sus conocimientos o incorporar nuevas competencias laborales.

“Sabemos de las necesidades de nuestra comunidad educativa y actuamos en consecuencia. Apostamos a la educación, la innovación y la inclusión digital, convencidos de que la formación abre puertas a un futuro mejor”, expresó el intendente Colaneri.

"Con esta acción, el municipio reafirma su compromiso con el progreso educativo y tecnológico, brindando igualdad de oportunidades para todos los bandereños y fortaleciendo el camino hacia una comunidad más preparada e inclusiva", amplio el jefe comunal.

