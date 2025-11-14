Ingresar
En La Represa, el INTA desarrolló una jornada educativa sobre producción caprina

Estudiantes del Agrupamiento 86.055 participaron de una jornada práctica junto a técnicos del INTA y productores locales.

Hoy 12:11

La localidad de La Represa, en el departamento Choya, fue sede de una importante capacitación en producción caprina organizada por técnicos e ingenieros del INTA y destinada a estudiantes del Agrupamiento 86.055.

La actividad contó con el acompañamiento de los docentes José Herrera y Pablo Galfione, quienes resaltaron el valor de articular los contenidos teóricos con experiencias de campo para fortalecer la formación de los alumnos.

El productor local Aníbal Castaño también se sumó a la jornada, compartiendo sus conocimientos y prácticas sobre la actividad caprina. Su participación fue reconocida por la comunidad educativa como un aporte fundamental y un ejemplo de compromiso con el crecimiento productivo de la región.

La capacitación permitió a los estudiantes adquirir nuevas herramientas y comprender la importancia de la circulación del conocimiento, así como de la relación entre teoría y práctica en el ámbito rural.

La comunidad educativa agradeció a los técnicos del INTA, a los docentes y al productor Castaño por su compromiso y dedicación.

